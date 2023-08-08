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Yota присоединилась к меморандуму ФАС о противодействии спам-звонкам

Yota подписала меморандум о противодействии голосовому спаму. Оператор ведет активную работу по защите абонентов от нежелательных вызовов. Только за июль 2023 г. спам-фильтры отсеяли почти 5,4 млн нежелательных звонков и свыше 4,7 млн SMS. Об этом CNews сообщили представители Yota.

ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. Меморандум был подписан в 2021 г. В июне 2022 г. ФАС совместно с ведущими операторами запустили сервис обращений граждан для оперативной блокировки спам-звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или SMS-рекламе.

«Мы уделяем большое внимание защите наших клиентов от нежелательных вызовов и SMS. Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 г. спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 млн нежелательных вызовов и свыше 4,7 млн SMS», — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Защита от спама доступна всем абонентам Yota бесплатно, нежелательные вызовы и SMS ограничиваются автоматически. Система учитывает признаки, характерные для спам-вызовов и сообщений. Критерии выявления регулярно обновляются с использованием больших данных и алгоритмов машинного обучения.

Абоненты также могут уведомить оператора о спаме. SMS-сообщение достаточно переслать на бесплатный номер 1911, а о нежелательных звонках сообщить через форму на сайте Yota или портале антимонопольного ведомства.

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Yota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.

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