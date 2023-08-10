Доступна обновленная версия приложения двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA для российской мобильной ОС «Аврора»

«Аладдин», российский вендор, разработчик и производитель компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры и компания «Открытая мобильная платформа», разработчик отечественной мобильной операционной системы «Аврора» сообщили о выходе обновлённой версии Aladdin 2FA для ОС – 1.2.2.32 для усиления безопасности мобильной операционной системы.

Приложение Aladdin 2FA превращает мобильные телефоны с ОС «Аврора» в OTP или push-токен. Приложение полностью совместимо c другими продуктами компании «Аладдин»: JAS, JMS, SecurLogon и позволяет реализовать аутентификацию на серверном и десктопном оборудовании с различными российскими и зарубежными ОС.

Новшеством в версии приложения 1.2.2.32 стала функция push-аутентификации: интерактивный способ входа, позволяющий подтвердить аутентификацию прямо в приложении Aladdin 2FA в ОС «Аврора». Такой способ аутентификации может применяться в различных корпоративных информационных системах и сервисах. При этом пользователь видит, откуда поступает запрос на вход, и может самостоятельно решить: предоставлять доступ или нет. Это особенно важно в том случае, когда были скомпрометированы идентификационные данные пользователя.

Возможны следующие сценарии использования push-аутентификации: защита подключения к шлюзам удалённого доступа и рабочих столов, корпоративным системам (CRM, порталы, электронная почта и т.д.), веб-приложениям, сайтам и облачным сервисам, VDI и VPN.

«Функция двухфакторной аутентификации достаточно востребована у наших заказчиков. Мы рады, что компания «Аладдин» развивает свои продукты для устройств с ОС «Аврора», и приветствуем появление качественных решений. Новое приложение Aladdin 2FA действительно делает процесс аутентификации гораздо более удобным и безопасным», – сказал Максим Пискарёв, директор по развитию экосистемы «Аврора».