Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечивает безопасность жителей и их имущества на Урале

Национальный провайдер «Ростелеком» в Челябинской области продолжает обеспечивать места досуга и отдыха цифровыми решениями видеонаблюдения и видеоаналитики для мониторинга безопасности, сохранности имущества и общественного порядка. Компания оборудовала камерами с широким углом обзора семь самых посещаемых зон отдыха Челябинской области: Городской, Новороссийский, Смолинский, Спортивный, Чуриловский, Шершневский муниципальные пляжи, а также «Белый парус». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Все данные с камер обрабатываются и передаются в систему «Единой дежурно-диспетчерской службы – 112 города Челябинска» (ЕДДС), что позволяет оперативно реагировать на происшествия, следить за правилами отдыха на воде, идентифицировать правонарушителей, тем самым обеспечивая общественный порядок и сохранность городского имущества и личных вещей граждан. Современный комплекс видеонаблюдения уникален и отвечает всем требованиям в области импортозамещения, а также легко адаптируется под конкретную задачу отрасли.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для исключения слепых зон мы установили четырехмегапиксельные камеры панорамного типа c несколькими сенсорами и горизонтальным углом обзора от 100 градусов. Такие устройства позволяют видеть на мониторе изображение берега и зоны заплыва полностью. Камеры отправляют видеопоток в облачное хранилище дата-центра “Ростелекома”. Передача информации происходит через мобильный интернет. Данные хранятся на нашем сервере в течение пяти суток, при этом доступ к архиву имеет только заказчик услуги».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Важное преимущество комплексной системы видеонаблюдения и аналитики — возможность решить любую задачу бизнеса и государства. Сегодня персональный подход и глубокое понимание целей заказчика служит важным фактором в выборе конкретного технического решения. При необходимости мы дополняем комплексную облачную систему видеонаблюдения новыми цифровыми продуктами, которые легко встраиваются как в новую, так и уже существующую систему, модернизируя и делая ее более эффективной».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.