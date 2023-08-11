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В Орле за безопасностью жильцов многоквартирного дома проследит видеонаблюдение от МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, поможет обеспечить безопасность жителей многоквартирного дома в Железнодорожном районе Орла с помощью системы видеонаблюдения. Цифровое решение позволяет круглосуточно мониторить состояние жилого фонда, следить за безопасностью в подъездах, дворе, а также на парковке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеонаблюдения охватывает всю территорию дома и состоит из 12 видеокамер. Видео транслируется напрямую в диспетчерскую службу ТСЖ «Советская-17». Сами жильцы также могут просмотреть записи с камер видеонаблюдения в личном кабинете на своих смартфонах, установив мобильное приложение. Система видеонаблюдения помогает повысить уровень безопасности: предотвратить порчу имущества, кражи, данные с видеокамер можно использовать для урегулирования возможных конфликтных ситуаций.

«Видеонаблюдение — это эффективный способ обеспечить безопасность на производстве, во дворах, на дорогах, торговых центрах и в местах массового скопления людей. Сейчас мы наблюдаем значительный рост спроса среди орловских компаний на использование нашей системы видеонаблюдения. Например, этой весной мы внедрили наше решение в ГК «Параллель», которая занимается производством крепежных изделий. Наша система универсальна и легко адаптируется под потребности любого клиента: можно добавить распознавание лиц, автомобильных номеров, дыма и огня, а также облачное хранение данных», — сказал директор МТС в Орловской области Юрий Мочалов.

«Видеонаблюдение, в первую очередь, помогает нам решать вопросы безопасности, а также более эффективно управлять жилым фондом, курировать работу дворников, уборку территории, контролировать чистоту и порядок. Это яркий пример того, как цифровые технологии помогают обеспечить комфорт и защищенность жильцов нашего дома», — отметил председатель ТСЖ «Советская-17» Сергей Овешников.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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