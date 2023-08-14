Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba

Компании ООО «Газинформсервис» и ГК «РТК-Солар» успешно завершили серию испытаний на совместимость продуктов собственной разработки. В результате технической интеграции был реализован многопользовательский доступ к расположенному в Solar Dozor архиву с разным уровнем конфиденциальности. Об этом CNews сообщили представители «РТК-Солар».

Производительный и безопасный архив ИБ-событий является важной частью DLP-cистемы Solar Dozor. В продукте реализованы механизмы оперативного и долгосрочного хранения информации, которые позволяют проводить расследования инцидентов на любом отрезке времени. Подтвержденные возможности архива Solar Dozor cоставляют свыше 10 лет хранения данных и более 1000 ТБ объема, при этом среднее время полнотекстового поиска по архиву занимает одну секунду.

Интеграция с СУБД Jatoba позволит повысить надежность, производительность и улучшить масштабируемость DLP-системы Solar Dozor. Это поможет офицерам безопасности эффективнее работать с системой и оперативнее проводить расследования.

«Информационная безопасность – как пазл, каждые части которого образуют общую структуру защищенного контура. DLP Solar Dozor месте с защищенной СУБД Jatoba образуют безопасное решение для защиты вашей инфраструктуры», – сказал Константин Семенчук, менеджер по продукту СУБД Jatoba.

«Комплексный подход в вопросах интеграции DLP-систем и СУБД позволяет закрыть не только актуальную на данный момент тему импортозамещения, но и является экономически выгодным решением для наших клиентов – позволяет оптимизировать бюджет, сохраняя при этом высокий уровень информационной защищенности организации. Техническая интеграция наших решений повысит производительность многоуровневых систем кибербезопасности и поможет офицерам безопасности эффективнее проводить расследования», - отметил Руслан Добрынин, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor.

Оба продукта сертифицированы ФСТЭК России и включены в реестр отечественного ПО Минцифры России, что делает связку Solar Dozor – Jatoba оптимальным решением для компаний, замещающих иностранные ИТ-решения на отечественные.

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«Газинформсервис» – отечественный разработчик программных и программно-аппаратных средств обеспечения информационной безопасности и комплексной инженерно-технической охраны. Компания специализируется на создании систем обеспечения информационной безопасности объектов и ИБ-систем для корпораций энергетической и транспортной отраслей, органов государственной власти, промышленных предприятий, а также учреждений финансового сектора и телекоммуникационных компаний.

«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, систему управления доступом Solar inRights, контроль привилегированных пользователей Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener, межсетевой экран Solar NGFW и систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Направление «Solar Интеграция» реализует масштабные проекты по созданию систем кибербезопасности, фокусируясь на защите территориально-распределенных объектов, центров обработки данных, а также объектов КИИ и АСУ ТП. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске.

СУБД Jatoba – защищенная система управления базами данных (СУБД), имеющая кластерные решения по отказоустойчивости, производительности и обеспечивающая круглосуточную безопасную работу с данными.

Solar Dozor - cистема предотвращения утечек информации (DLP). Блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности.