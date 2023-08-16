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«Гарда Монитор 3.1» сертифицирована в Белоруссии

Система выявления угроз и расследования сетевых инцидентов «Гарда Монитор» версии 3.1 группы компаний «Гарда» сертифицирована в Белоруссии. Согласно требованиям Технического регламента Республики ТР 2013/027/BY, решение готово к использованию на территории страны.

NDR-система «Гарда Монитор» прошла необходимые испытания Национальной системы подтверждения соответствия. Результаты подтверждают, что система выполняет заявленные функции и защищает от модификации критических параметров при помощи механизма контроля целостности собственных компонентов.

«NDR (Network Detection and Response – система выявления сетевых угроз и реагирования на них) – фундаментальный инструмент мониторинга для современного центра противодействия кибератакам (SOC), – сказал Павел Кузнецов, директор по продуктам компании «Гарда Технологии». – Даже если атакующие скрупулёзно скрывают следы своего присутствия на конечных точках в корпоративной сети, признаки их активности возможно выявить путём анализа сетевого трафика. Успешная практика применения системы в России теперь позволит помочь белорусскому бизнесу своевременно реагировать на инциденты и купировать угрозы, а совместное применение с такими средствами защиты как Deception, Anti-DDoS и сервисами Threat Intelligence существенно повысит киберустойчивость предприятий».

NDR-система «Гарда Монитор» выявляет угрозы как традиционными, сигнатурными методами, так и двумя видами ML-моделей. Аналитический модуль позволяет оперативно обрабатывать инциденты ИБ, а широкие интеграционные возможности – реагировать на инциденты с помощью всех доступных средств, включая специализированные средства защиты информации и сетевое оборудование.

В новейшей сертифицированной версии «Гарда Монитор» улучшена функциональность поведенческой аналитики и классификации угроз.

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