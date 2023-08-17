Itglobal.com Security получила лицензию ФСТЭК России на осуществление мониторинга ИБ

Itglobal.com Security в августе 2023 г. расширила свою лицензию ФСТЭК – теперь компания имеет право оказывать услуги по мониторингу ИБ-средств и систем информации.

Наличие этой лицензии подтверждает, что услуги и продукты, включающие в себя мониторинг киберугроз – полностью соответствуют всем требованиям законодательства РФ. Соответствующая информация опубликована в реестре ФСТЭК.

«Получение этой лицензии позволит нам обеспечить более высокое качество сервиса для наших клиентов, а также расширить портфель продуктов и услуг, основанных на мониторинге ИБ. Мы считаем это направление одним из самых перспективных в области ИБ на российском рынке, поэтому планируем и дальше развивать те решения, которые мы уже предоставляем, а также реализовывать новые, отвечающие актуальным вызовам», – сказал генеральный директор Itglobal.com Security Александр Зубриков.

Основной продукт компании, задействующий лицензию – Security Operations Center (SOC). Его задача – непрерывно отслеживать потенциальные киберугрозы, информировать о них и пресекать до того, как они будут реализованы. При этом, кроме выявления умышленных вредоносных активностей, SOC также позволяет отслеживать и непреднамеренные события, которые могут привести к нежелательным последствиям. Решение набирает популярность в связи с ростом активности злоумышленников, а также с ужесточением санкций для компаний, допустивших возникновение инцидента ИБ, в особенности – утечки персональных данных.

Itglobal.com Security – российская компания, оказывающая услуги в области информационной безопасности для российских и зарубежных компаний: проведение аудитов, оценок соответствия требованиям регуляторов, аутсорсинга ИБ. Основная специализация – кибербезопасность банков и иных финансовых организаций. Входит в группу компаний Itglobal.com.