«Ростелеком» в Свердловской области создает новый единый цифровой контур городского видеонаблюдения

В Свердловской области появится новый единый цифровой контур видеонаблюдения. Первым муниципалитетом для внедрения уже стал городской округ Первоуральск. Там компания «Ростелеком» устанавливает комплекс IP-камер, которые оснащены умной видеоаналитикой. Устройства способны передавать изображение в формате Full HD даже при низких температурах воздуха до −50 ℃, а их корпуса защищены от влаги и пыли. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале: «Внедрение цифровых сервисов помогает не только развивать актуальную инфраструктуру в муниципалитетах, но и создавать безопасные пространства для жителей, формировать комфортную городскую среду. Единый контур видеонаблюдения содержит платформу отечественной разработки с возможностями записи и хранения, а также глубокого анализа данных, которые можно интегрировать с существующими сервисами. Сегодня городское видеонаблюдение приносит неоспоримо позитивные результаты для жителей города и области».

Фото: Ростелеком «Ростелеком» в Свердловской области создает новый единый цифровой контур городского видеонаблюдения

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Ранее в городском округе Первоуральск мы обновили уличное освещение, установив там более 8000 светильников, теперь запланирована работа по обеспечению муниципалитета единым контуром городского наблюдения. Наши специалисты уже смонтировали там более 80 IP-камер и построили оптические линий связи. Новые устройства будут предупреждать правонарушения и наблюдать за оперативной обстановкой на автодороге Первоуральск – Шаля и в четырех населенных пунктах городского округа».

Новые камеры видеонаблюдения появятся в селе Битимка, а также в поселках Билимбай, Новоуткинск и Прогресс.

Игорь Кабец, глава городского округа Первоуральск: «Городская система видеонаблюдения имеет много возможностей, позволяющих эффективно управлять городским пространством и делать жизнь первоуральцев еще безопасней. Данные круглосуточной системы видеонаблюдения в режиме реального времени поступают сотрудникам оперативных служб и правоохранительных органов. Эти меры уже помогают предупредить совершение правонарушений и оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.