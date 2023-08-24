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В «Серчинформ КИБ» реализована поддержка АРМ ГС

«Серчинформ» реализовал поддержку коммуникационного сервиса «Автоматизированное рабочее место государственного служащего». DLP-система «Серчинформ КИБ» может проводить мониторинг данных облачного хранилища, почты и мессенджера АРМ ГС.

АРМ ГС – защищенный российский сервис, разработанный VK и объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». DLP позволяет контролировать исходящие и входящие веб-сообщения, загружаемые файлы и переписку в мессенджере. Система покажет: когда, от кого и кому было отправлено сообщение, сколько их было, включала ли переписка вложения и не содержат ли файлы конфиденциальных сведений. Об этом CNews сообщили представители «Серчинформ».

«Унификация основных цифровых сервисов в единое решение – своевременный и технологичный шаг, значительно повышающий цифровизацию государственных учреждений. Однако нельзя забывать про вопросы безопасности данных. Государственные структуры обрабатывают значительные массивы чувствительной информации, которая подвержена риску утечек. 34% от всех инцидентов в госструктурах – утечки персданных. Уязвимость такой информации сопряжена с человеческим фактором, и чтобы исключить вероятные риски, на помощь приходят ИБ-системы. «Серчинформ» оперативно адаптировала свои решения под АРМ ГС, благодаря чему можно контролировать передачу данных внутри платформы», – сказал руководитель отдела аналитики «Серчинформ» Алексей Парфентьев.

«Серчинформ КИБ» уведомляет ИБ-специалистов о нарушениях, позволяет блокировать нежелательный контент. В системе можно запретить отправку файлов выбранных форматов, расширений и с заданным содержимым. Например, если в правиле настроен запрет на отправку документов с номерами паспортов, пользователь не сможет прикрепить такой документ во вложения в чате.

DLP-система адаптирована для работы в отечественной ИТ-инфраструктуре, поэтому подходит для государственных организаций. КИБ может контролировать ПК на базе российских ОС Astra Linux, «Ред ОС», GosLinux, Rosa Linux, Alt Linux и др, а также форматы файлов, создаваемых в российских программах («Мойофис», «1C» и пр.).

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