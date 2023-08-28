«Сбер» предупреждает о мошеннической схеме с вовлечением сразу нескольких родственников

«Сбер» предупреждает о схеме мошенничества, основанной на использовании родственных связей. Телефонные мошенники сообщают человеку, что якобы недобросовестные сотрудники банка пытаются оформить на него кредит и похитить деньги. Чтобы сохранить деньги, жертва должна оформить кредит «для исчерпания кредитного потенциала» и вместе с личными накоплениями перевести его на «безопасный счет». После того, как жертва переводит средства преступникам, они начинают расспрашивать ее о наличии родственников, ведь по словам мошенников им «тоже может угрожать опасность». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Новых жертв убеждают совершить аналогичные действия. В итоге сразу несколько человек, объединенных родственными связями, становятся жертвами преступления: переводят мошенникам как свои собственные, так и заемные средства.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка: «Семейные ценности очень важны для россиян, и мошенники начали использовать это в преступных целях. Если один родственник убежден, что пытается предотвратить оформление кредита на свое имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам. Хочу напомнить главные правила финансовой безопасности: ни о чем не разговаривать с мошенниками, ни в коем случае не сообщать никому свои персональные данные и данные родственников, а если все же возникли сомнения — перезвонить в контактный центр своего банка и уточнить, все ли в порядке».