Ideco выпустила новый экран UTM 15.0

Ideco анонсировала выход нового релиза межсетевого экрана UTM 15.0. Ideco UTM — отечественное программное решение для защиты сетевого периметра, контроля и фильтрации трафика в корпоративных и частных сетях. Разработчики не только создали новые возможности по разграничению доступа в сеть, защиты сканирования данных компании посторонними сотрудниками, но и внесли изменения для более быстрой работы экрана, основываясь на развитии технологий и отзывах пользователей. Об этом CNews сообщили представители Ideco.

Среди новых возможностей UTM 15.0: обновленная платформа на базе ядра Linux 6.1.18; возможность использования расширенной базы правил предотвращения вторжений от «Лаборатории Касперского» (требует дополнительного лицензирования); балансировка трафика на несколько серверов обратным прокси-сервером; IGMP Proxy (пропуск мультикаст-трафика); вход в домен ALD Pro; интеграция с Samba DC (в т.ч. BaseALT Linux);

— аудит действий администраторов; WCCP L2/L3; интеграция с сервисом «Мультифактор» для 2FA; перехват NTP-запросов к внешним серверам (в настройках NTP-сервера); выгрузка отчетов из раздела «Трафик» в формате csv; в Контроль приложений добавлены протоколы: ADS_Analytic (рекламные трекеры), AdultContent (сервисы распространения порно-контента), SRTP. Улучшено определение приложений.

Разработчики также добавили в новую версию межсетевого экрана больше количества сессий в виджете top5 в главном дашборде, удалили «старый» VPN-агент и агент авторизации, ускорили в несколько раз обработку трафика DPI-модулями в многоядерных конфигурациях и обновили модуль системы предотвращения вторжений.

«С каждым годом мы улучшаем межсетевой экран Ideco UTM, держа руку на пульсе развития современных технологий для защиты от DoS-атак на корпоративные и частные сети. В новой версии UTM 15.0 мы обновили платформу на базе ядра Linux, расширили базы правил предотвращения вторжений и др. Улучшение функциональности экрана позволит в несколько раз быстрее предотвращать кибератаки и качественно настроить защиту на всех этапах работы межсетевого экрана», — отметил Дмитрий Хомутов, директор компании «Айдеко».

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«Айдеко» — российский разработчик программных продуктов для фильтрации трафика, защиты сетей и развития сетевых инфраструктур любого уровня сложности, входящий в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнерства «Руссофт», некоммерческого партнерства «Форум независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF).