МТС создала универсальную антифрод-систему Fraud Detection Platform

ПАО «МТС», цифровая экосистема, перешла на собственную антифрод-систему Fraud Detection Platform, полностью заменив иностранное ПО. Решение на 31% быстрее и точнее анализирует поведение пользователей и выявляет аномалии. Внедрение Fraud Detection Platform позволит экосистеме экономить порядка 460 млн руб. в год. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая антифрод-система анализирует и упорядочивает потоки данных, которые получает с различного оборудования и в разных форматах, систематизирует их и выявляет закономерности. Fraud Detection Platform обрабатывает более 5 млрд транзакций в сутки, тратя на каждую в среднем не более 50 мс. В случае выявления подозрительного поведения пользователя, система позволяет провести анализ и при необходимости оперативно блокировать мошеннические действия.

В отличие от мониторинга на иностранном ПО, который работал только на основе статических правил, алгоритмы Fraud Detection Platform включают ML-детекцию, основанную на более чем 250 параметрах, рассчитываемых для всех активных абонентов МТС. Такой многофакторный анализ позволяет выявлять даже самые нетипичные мошеннические схемы. Ранее антифрод-система учитывала только 32 показателя по каждому действию в сети, теперь число параметров не ограничено.

Fraud Detection Platform хранит информацию об операциях достаточное время для проведения ретроспективного анализа, такой мониторинг помогает компании строить новые гипотезы выявления фродовых сценариев.

«Переход на собственную антифрод-систему в настоящее время — необходимое и важное решение. Мошенники изобретают все новые схемы обмана. Чтобы быть на шаг впереди, мы используем наши главные ресурсы: экспертизу и современные технологии. Совместно с Департаментом антифрод блока безопасности МТС нам удалось разработать универсальное легко масштабируемое решение не только для телеком-компаний, но и для всего рынка – банков, ритейлеров, e-commerce и др. Главное преимущество Fraud Detection Platform для бизнес-заказчиков будет в том, что сценарии при выявлении потенциального фрода можно настраивать самостоятельно, не обращаясь к разработчикам», — сказал директор по информационным технологиям ИТ-кластера «Развитие инфраструктуры» МТС Андрей Ефремов.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.