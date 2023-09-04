ТУСУР и «ИнфоТеКС» открыли лабораторию «Кибербезопасность КИИ»

В ТУСУРе состоялось открытие учебного научно-производственного центра (лаборатории) «Кибербезопасность критической информационной инфраструктуры». Центр был создан совместно с компанией «ИнфоТеКС», которая является партнером университета и входит в консорциум по направлению «Технологии доверенного взаимодействия». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

«История сотрудничества нашего университета и компании «ИнфоТеКС» продолжается уже давно: мы осуществляем подготовку кадров, совершенствуем совместные программы. За счет создания таких уникальных лабораторий мы по праву можем говорить о том, что ТУСУР – практикоориентированный университет, который погружает студентов и молодых ученых в систему технологических решений через реальную схемотехнику, проекты, железо. Я надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на новый уровень совместной работы, и у нас будет не только лаборатория, а центр для масштабирования подготовки кадров, создания технологий, решений, продуктов, обеспечивающих суверенные технологии», - сказал ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

«Для нас большая честь работать с ТУСУРом, наше сотрудничество крайне плодотворное и позволяет надеяться на достижение самых амбициозных целей. Рассчитываем, что будущее поколение студентов, инженеров будет изучать наши технические достижения и будет участвовать в разработке продуктов для защиты информации, – отметил генеральный директор компании «ИнфоТеКС» Андрей Чапчаев. – Прикладной курс, заявленный сегодня ТУСУРом, рассчитан на то, что после окончания вуза студент будет готов приступить к работе в составе команды разработчиков «ИнфоТеКС». Положительный опыт в этом направлении уже есть: четыре года назад мы разрезали ленточку, открывая квантовый проект. Тогда Александр Александрович Шелупанов взял на себя повышенные обязательства: выпустить 50 физиков-оптиков – фантастическая цифра. Сейчас семь оптиков работает у нас на производстве. Все молодые люди, которые пришли к нам после студенческой скамьи уже через пару месяцев могли настраивать аппаратуру. Продолжаем двигаться выбранным курсом, я уверен, лаборатория, которую мы сегодня открыли, поможет нам в достижении наших целей».

«Тот факт, что компания вкладывается в университет – очень важный момент. Эта лаборатория укомплектована полностью отечественным сертифицированным оборудованием, интеллектуальной собственностью компании - методическими комплексами, а это значит, что мы на правильном пути», - отметил директор ЦК НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», президент ТУСУРа Александр Шелупанов. В своем выступлении он познакомил присутствующих с историей сотрудничества компании «ИнфоТеКС» и ТУСУРа и проектами, реализованными за последние пять лет.

«Когда мы задумывали создание этой лаборатории, мы понимали, что сегодня объем критической информационной инфраструктуры по разным оценкам достигает порядка 70-80% всех информационных структур. Было очевидно, что нужен центр, где велись бы научные исследования, практические разработки и, конечно, образовательные программы для развития безопасности критических информационных инфраструктур: здравоохранение, энергетика, военная отрасль и т. д.», - сказал Александр Шелупанов.

Современное учебно-научно-производственное пространство лаборатории оснащено программно-аппаратными комплексами ГК «ИнфоТеКС». Это киберполигон «AMPIRE», ПАК ViPNet Coordinator HW100С, ПАК ViPNet Coordinator HW1000, ПАК ViPNet Coordinator HW1000 IDS. Дополнительно лаборатория укомплектована учебными и учебно-методическими комплексами «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности» и «Виртуальная инфраструктура».

Центр «Кибербезопасность КИИ» в ТУСУР поможет студентам получить комплексное представление о процессе управления инцидентами безопасности в компьютерных системах – обнаружении компьютерных атак, реагировании на них и построении системы защиты объекта критической информационной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям обеспечения информационной безопасности.

Занятия на базе центра будут включены в учебный процесс всех направлений и специальностей Факультета безопасности, в том числе в рамках открывающейся в этом учебном году магистерской программы «Информационная безопасность объектов критической информационной инфраструктуры». Среди дисциплин, которые будут здесь преподаваться – «Выявление инцидентов и противодействие атакам на объекты КИИ»; «Управление инцидентами и непрерывностью бизнеса»; «Защита информации в компьютерных сетях»; «Управление средствами защиты информации» и другие.

На базе программно-аппаратного оснащения лаборатории планируется проведение существующих (например, «Выявление инцидентов и противодействие атакам на объекты КИИ») и разработка новых программ дополнительного профессионального образования.

Кроме того, оснащение центра планируется использовать при решении ряда научно-производственных задач: разработка и испытание технологий оценки уровня и поддержания доверия заданного уровня между участниками информационного обмена и технологий построения комплексных решений доверенного взаимодействия для применения в прикладных задачах; моделирование угроз и атак, разработка и испытание технологий противодействия злонамеренным действиям в системах КИИ и системах общего назначения.

***

Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле ИнфоТеКС более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в девяти городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.