В Roox UIDM реализовали идентификацию устройств для усиленной аутентификации

Компания Roox, разработчик решений для аутентификации и авторизации, добавила в систему управления доступом Roox UIDM возможность адаптивной аутентификации устройств. Функция «Идентификация устройствами» («device identification») позволит определить, с каких гаджетов осуществлен вход в систему, а также контролировать права доступа с этих устройств. Это поможет защитить пользователей массовых сервисов от несанкционированных действий. Об этом CNews сообщили представители Roox.

Ежедневно люди используют десятки цифровых сервисов — они входят в интернет-банки, совершают покупки, смотрят кино, регистрируются на прием к врачу и выполняют другие операции. И когда речь заходит об аутентификации, обычно имеется в виду аутентификация пользователя. То есть аутентификация человека с помощью таких методов, как логин/пароль, многофакторная аутентификация, вход по биометрии и так далее. Однако для повышения уровня безопасности также необходимо аутентифицировать устройство, с которого пользователь входит в сервис.

При правильной реализации аутентификация устройства может обеспечить надежную защиту от таких распространенных векторов атак, как социальная инженерия, использование скомпрометированных учетных данных, перехват сессии, использование скомпрометированного устройства.

В рамках функции «Идентификация устройств» в Roox UIDM можно настроить уведомления пользователя о входе в сервис, а также дать возможность администрировать возможность беспарольного входа с того или иного устройства.

«Уведомление о каждом входе, скорее всего, станет для пользователя "белым шумом" и только ослабит бдительность. Поэтому в Roox UIDM можно настроить уведомления только о необычных входах: вход с незнакомого ранее устройства, необычное использование старого устройства, например, “невозможное перемещение”, смена операционной системы или браузера и другие», — сказал Константин Корсаков, главный архитектор Roox UIDM.

Кроме того, функция позволяет администрировать устройства и сессии входа. Пользователь может просмотреть список устройств, с которых когда-либо производился вход в сервис, проанализировать историю аутентификаций на них, просмотреть список текущих сессий и прервать неактуальные, а также отозвать возможность беспарольного входа на определенном устройстве или удалить неиспользуемые девайсы.

Чтобы уведомления и администрирование были возможны, Roox UIDM собирает информацию о всех устройствах, с которых происходит вход в приложение или онлайн-сервис. Разметка устройств защищена от подделки с помощью асимметричной криптографии. Благодаря этой защите невозможно замаскировать одно устройство под другое, например, компьютер злоумышленника под компьютер легального пользователя.

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Roox (ООО «Рукс солюшенс») — российская ИТ-компания с 11-летним опытом, которая специализируется на аутентификации и авторизации и разработке веб-платформ для корпоративного сектора. Решениями компании пользуется около 50 млн пользователей в год.

Roox UIDM — российская система управления аутентификацией и авторизацией. Она разработана для защиты доступа к финансам и чувствительным данным клиентов и партнеров средних и крупных организаций, входит в реестр отечественного ПО.