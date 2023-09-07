Более 500 ИБ-специалистов Москвы посетят ИнфоТеКС ТехноФест 21 сентября

Большой Московский ИнфоТеКС ТехноФест проходит раз в два года. Это практическая конференция для технических специалистов, на которой ИБ-специалисты встречаются с экспертами одного из крупнейших вендоров в сфере защиты информации – ГК «ИнфоТеКС», чтобы из первых рук получить актуальную информацию о продуктах для защиты информации.

Особенность мероприятия – только технические темы «без воды». В четырех параллельных потоках прозвучат доклады о продуктах ViPNet и планах их развития, продуктах и услугах ГК «ИнфоТеКС» и партнеров, пройдут мастер-классы – посетители увидят практическую демонстрацию сценариев использования, настройки и ввода в эксплуатацию продуктов в режиме реального времени. Более 20 часов экспертного контента за один день! Это становится возможным благодаря специальному формату, когда участники получают при входе аудиосистему и, находясь на одной площадке, переключаются с одного потока на другой, получая только релевантный для себя контент.

Программу обогащают киберквест и киберучения от Перспективного мониторинга и доклады от партнеров ИнфоТеКС, среди которых Открытая мобильная платформа, ГК «Астра» и Компания «Актив». Для опытных пользователей продуктов ИнфоТеКС в этом году предусмотрена уникальная возможность получить сертификат Администратора ViPNet от Учебного центра «ИнфоТеКС» прямо на мероприятии.

На ИнфоТеКС ТехноФест можно увидеть наиболее полную экспозицию продуктов ViPNet. На демонстрационном стенде можно будет потрогать флагманские продукты – ViPNet Coordinator IG, ViPNet Coordinator HW, ViPNet CSS Connect, ViPNet xFirewall, увидеть демонстрацию работы виртуализированных исполнений ViPNet TIAS, ViPNet EDI, ViPNet TLS Gateway, работающую систему квантового распределения ключей и многое другое. Эксперты будут отвечать на вопросы о работе продуктов в режиме нон-стоп в стендовой зоне на первом и втором этаже.

ИнфоТеКС ТехноФест – это не только насыщенный контент в четыре параллельных потока, но и площадка для эффективного нетворкинга. Для гостей мероприятия оборудованы зоны отдыха для комфортного общения, а в конце всех ждет яркая развлекательная программа.

Участие бесплатное, по предварительной регистрации по ссылке.

■ Токен: Kra23b4h4 Рекламодатель: АО "Инфотекс" ИНН/ОГРН: 7710013769/1027739185066 https://infotecs.ru/ Сайт: