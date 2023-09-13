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Netopia расширяет портфель продуктов, добавляя Firewall Compliance

Компания «Нетопия» продолжает выпускать продукты, целью которых является повышение работоспособности и отказоустойчивости сетевой инфраструктуры. Новым релизом стало программное обеспечение Netopia Firewall Compliance. Firewall Compliance — программное обеспечение по контролю access-листов на межсетевых экранах. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетопия».

Данный продукт: обеспечивает прозрачность прохождения трафика по сети передачи данных; обеспечивает контроль доступности ключевых сервисов; формирует базу проверочных шаблонов для межсетевых экранов.

ПО Netopia Firewall Compliance создает единую точку контроля изменений правил межсетевых экранов во всей организации.

Функционал программного обеспечения позволяет заместить иностранные аналоги, таких производителей как Skybox, Tufin, Algosec.

Компания Netopia планирует в ближайшее время расширять список поддерживаемых межсетевых экранов, в том числе российских производителей, а также добавить интеграции со смежными системами.

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