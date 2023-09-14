Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в госсекторе
|

ГУИТ Омской области доверил защиту своей IT-инфраструктуры компании «Газинформсервис»

Казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в свою IT-инфраструктуру.

efros.jpg

Efros CI позволяет контролировать и анализировать конфигурации подключённого оборудования и поддерживать оптимальный уровень защищенности сетевой инфраструктуры. К сильным сторонам продукта также относятся широкий спектр (более 50 типов) поддерживаемых сетевых устройств, межсетевых экранов, операционных систем и платформ виртуализации, наличие функций анализа защищенности и резервного копирования конфигураций устройств. Применение Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям ключевых стандартов и нормативных документов по информационной безопасности (Приказы ФСТЭК России №17, 21, 31, 239, ISO 27001, ITIL), а наличие сертификата ФСТЭК России дает возможность использовать его в составе комплексов защиты информационных систем, где применение сертифицированных продуктов обязательно.

Программный комплекс Efros Config Inspector выбирают крупнейшие энергетические и промышленные предприятия, строительные организации, органы государственной власти и банки. Более подробно узнать о продукте и получить его демоверсию можно здесь.

«Компания «Газинформсервис» является надёжным партнёром, выпускающим передовое программное обеспечение, которое столь необходимо в текущих геополитических условиях», – отметил руководитель казенного учреждения Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» Денис Оболенский.

«Государственные организации сегодня продолжают подвергаться кибератакам, и мы видим повышение спроса на продукты СЗИ со стороны таких учреждений. Это лишний раз подчеркивает положительную динамику на пути к укреплению защищенности информационных ресурсов государственных объектов», – уверен руководитель группы продаж программных продуктов компании «Газинформсервис» Никита Штубов.

Токен: Kra23pjCSРекламодатель: ООО ГазинформсервисИНН/ОГРН: 7838017968/1047833006099Сайт: https://www.gaz-is.ru/

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сбербанк, «Яндекс», МТС, «Мегафон» и «Билайн» высказали свое «нет» госмонополии на персональные данные

Знаменитый Free Download Manager три года использовали для заражения Linux

Работу МФЦ парализовали женщины и безработные, опасающиеся за свою биометрию

Google заделал в Chrome брешь нулевого дня, которой уже вовсю пользовались

ИБ-«дочка» «Ростелекома» разделит бизнес надвое, чтобы избежать имиджа госкомпании

Разгильдяйство инженера Microsoft помогло китайским хакерам взломать почту министра США

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Cactus PRC.04.WUXGA-A: компактный кинотеатр дома или на даче

Мониторы с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме

Показать еще

Наука

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
Показать еще