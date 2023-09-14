ГУИТ Омской области доверил защиту своей IT-инфраструктуры компании «Газинформсервис»

Казенное учреждение Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» и ООО «Газинформсервис» заключили соглашение об интеграции программного продукта Efros Config Inspector в свою IT-инфраструктуру.

Efros CI позволяет контролировать и анализировать конфигурации подключённого оборудования и поддерживать оптимальный уровень защищенности сетевой инфраструктуры. К сильным сторонам продукта также относятся широкий спектр (более 50 типов) поддерживаемых сетевых устройств, межсетевых экранов, операционных систем и платформ виртуализации, наличие функций анализа защищенности и резервного копирования конфигураций устройств. Применение Efros Config Inspector помогает обеспечить соответствие требованиям ключевых стандартов и нормативных документов по информационной безопасности (Приказы ФСТЭК России №17, 21, 31, 239, ISO 27001, ITIL), а наличие сертификата ФСТЭК России дает возможность использовать его в составе комплексов защиты информационных систем, где применение сертифицированных продуктов обязательно.

Программный комплекс Efros Config Inspector выбирают крупнейшие энергетические и промышленные предприятия, строительные организации, органы государственной власти и банки. Более подробно узнать о продукте и получить его демоверсию можно здесь.

«Компания «Газинформсервис» является надёжным партнёром, выпускающим передовое программное обеспечение, которое столь необходимо в текущих геополитических условиях», – отметил руководитель казенного учреждения Омской области «Государственное учреждение информационных технологий и телекоммуникаций» Денис Оболенский.

«Государственные организации сегодня продолжают подвергаться кибератакам, и мы видим повышение спроса на продукты СЗИ со стороны таких учреждений. Это лишний раз подчеркивает положительную динамику на пути к укреплению защищенности информационных ресурсов государственных объектов», – уверен руководитель группы продаж программных продуктов компании «Газинформсервис» Никита Штубов.

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