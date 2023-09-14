Обновлена платформа Security Vision 5

Вышел новый релиз актуальной на сегодняшний день версии платформы Security Vision 5, предназначенной для автоматизации процессов обеспечения информационной безопасности. Обновления коснулись всех продуктов бренда.

Используя опыт их внедрения в рамках единой инсталляции (на одной платформе с общей базой данных), специалисты Security Vision уделили особое внимание разделению возможностей пользователей и настройкам ролевой модели: добавлены редакторы для групп пользователей, групп сотрудников и организационной структуры компаний; в группы пользователей и сотрудников добавлено дерево организаций с количеством подразделений; расширена фильтрация для действий с таблицами, общим видом объектов и интерактивным графом связей по ролевой модели; добавлена возможность определения доступа пользователей к определённым заданным отчётам в библиотеке отчётов; для преобразований в рамках действий добавлена возможность применения рабочего календаря (например, при расчете SLA и планировании отпусков работающих в платформе сотрудников).

В результате в рамках платформы Security Vision сохранены возможные взаимосвязи для любых объектов (ИТ активы, инциденты, уязвимости, реестр рисков, индикаторы компрометации и атаки и др.), а зоны видимости и возможности действий для разных ролей могут быть настроены гранулярно для любого числа пользователей.

Улучшен функционал выгрузки данных из системы: добавлены возможности импорта/экспорта для системных событий (вместе с модулем и по отдельности); организована динамическая выгрузка объектов в форматах .xlsx и .csv, в зависимости от заданного в представлении фильтра по объектам и от заданных пользователем отображаемых столбцов.

Добавлена возможность динамического изменения контента: для карточки объекта (при интерактивном взаимодействии пользователей); для табличного представления (автоматическое обновление строк при закрытии карточки объекта и смене фокуса).

Это позволило ускорить процесс обновления данных по любым объектам как в рамках работы внутри платформы, так и при экспорте в отчуждаемые файлы. Для логирования действий также предусмотрено системное оповещение на просмотр пользователем карточки любого объекта.

Упрощена доступность данных об отдельных объектах и рабочих процессах: добавлена возможность открывать карточку объекта по прямой ссылке (без указания конкретного id представления); в дополнительном фильтре входного параметра процесса («Ссылка на объект») добавлен новый тип выбора («Объекты-инициаторы»).

Теперь при вызове процесса из карточки будут доступны только объекты относительно карточки родительского объекта, а не все объекты системы заданного типа.

Расширен функционал работы со сторонними решениями при помощи коннекторов: для коннектора «Почта» добавлена возможность парсинга вложенных писем в формате .eml при получении; для коннектора «HTTP» (API) добавлена возможность выбора протокола безопасности соединения; для действий рабочих процессов («Вызов коннектора») добавлена возможность изменения порядка выполнения команд коннектора, если их задано несколько.

В результате стало возможным детальнее настроить выполняемые действия и их порядок.

Расширены возможности визуализации и аналитики: в графе добавлена возможность обновления иконок, цветов, шрифтов и значений связанного свойства при выполнении автоматических действий или ручных транзакций; в рабочих процессах для типа преобразования «Формула» добавлены функции, которые выводят значение, встречающееся в обрабатываемом множестве наибольшее или наименьшее количество раз; добавлен новый тип виджета – радар.