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UserGate и «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили защиту инфраструктуры крупного государственного телеком-оператора в Москве

Разработчик ИБ-решений UserGate и системный интегратор «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили установку и внедрение межсетевого экрана следующего поколения (UserGate NGFW) для защиты от киберугроз информационной инфраструктуры крупной государственной компании в Москве, предоставляющей услуги беспроводного широкополосного доступа в интернет, IPTV, передачи данных, видеоконференцсвязи и другие телекоммуникационные сервисы.

Из-за кратно возросших попыток компрометации информационной и сетевой инфраструктуры крупных российских государственных компаний использование надежных, технологичных и проверенных средств защиты информации играет одну из главных ролей в процессе обеспечения информационной безопасности. Основными целями создания системы межсетевого экранирования в рамках проекта по защите телеком-оператора были: обеспечение безопасности сетевой инфраструктуры от интернет-угроз, контроль доступа пользователей к внешним ресурсам и приложениям, контроль доступа удаленных пользователей к информационным ресурсам заказчика, создание легко масштабируемой системы информационной безопасности.

В результате проведенного конкурса на поставку, проектирование и интеграцию средств защиты информации победителем стал «Инлайн телеком солюшнс» – золотой партнер UserGate. По итогам пилотного тестирования решение UserGate NGFW было выбрано в качестве основного в рамках проекта. Заказчик получил средство борьбы с киберугрозами, которое можно гибко наращивать по мере развития и дальнейшей модернизации внутренней инфраструктуры.

Помимо внедрения, проектирования и интеграции решения заказчику была продемонстрирована работа централизованной системы управления UserGate Management Center и обеспечено сопровождение миграции информационных ресурсов под защиту UserGate с ранее используемых решений иностранного производства.

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