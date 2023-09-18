Форум GIS DAYS 2023: как использовать искусственный интеллект безопасно

4 — 6 октября 2023 года в Санкт-Петербурге и Москве компания «Газинформсервис» в 6 раз проведет форум, посвященный ИТ и кибербезопасности — Global Information Security Days*. В этом году тема форума: «Искусственный интеллект в ИБ ... и весь этот CyberJazz». Проект объединит более тысячи очных участников — профессионалов в области ИБ из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, других городов России, а также десятки тысяч онлайн-зрителей.

Искусственный разум, ежедневное тотальное наблюдение за поведением человека в сети и анализ полученных данных, сбор биометрии и роботизация процессов. Сегодня — это наша реальность. Поэтому все больше людей начинают задаваться вопросами, как контролировать технологии искусственного интеллекта и безопасно использовать его потенциал в бизнесе и частной жизни. Каковы юридические особенности применения этих технологий. Ответы на эти вопросы будут на форуме GIS DAYS 2023.

Разработчики ПО, представители бизнеса, власти, научного сообщества и студентов обсудят как безопасно пользоваться всеми возможностями ИИ. Специалисты поделятся опытом практического внедрения искусственного интеллекта в процессы ИБ, расскажут, как сократить риски кибербезопасности при использовании ИИ в бизнесе и в частной жизни. Выступления всех спикеров можно будет увидеть онлайн — бесплатно.

Практическим опытом работы в условиях стремительного развития ИИ поделятся представители компаний: «Ростелеком», «Аквариус», ГК «Солар», Fplus, «Код безопасности», Zecurion, Positive Technologies, Xello, Usergate, «РЕД СОФТ», InfoWatch, «АйТи БАСТИОН», «Аладдин Р.Д.», Check Point, «ИнфоТеКС», «Киберпротект» и другие.

Основные тематические секции форума будут посвящены применению искусственного интеллекта в кибербезопасности и ИТ, стратегиям раннего обнаружения, основанных на применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. В рамках форума состоится НR-дискуссия об актуальных проблемах подготовки молодых специалистов в сфере ИБ с участием вузов и кадровых руководителей ИТ-компаний.

В рамках GIS DAYS пройдет студенческий форум, где специалисты практики поделятся со студентами не только актуальными профильными решениями, но и историями построения успешной карьеры в ИТ и ИБ. Кроме традиционной образовательной программы и работы дискуссионных площадок в рамках форума подведут итоги конкурса «Биржа IT-стартапов». Также состоится CTF батл — соревнования в области информационной безопасности, в которых примут участие команды из технических вузов.

Традиционно GIS DAYS станет культурным событием, которое в этом году будет посвящено джазу. Известные джазмены примут участие в концертах, проходящих в рамках GIS DAYS, а также будут участвовать в дискуссиях, посвященных применению ИИ в музыке и искусстве.

«Наша компания родом из Санкт-Петербурга, и мы традиционно стараемся сделать форум GIS DAYS не только событием в сфере ИБ, но и знаковым культурным кибермероприятием. В прошлом году на форуме мы рассказывали об NFT-искусстве, в этом послушаем хороший джаз и поговорим о возможностях ИИ, которые он открывает для музыкантов и не только. Так, наши очные участники и онлайн зрители смогут не только узнать о современных технологиях, новых методах защиты от киберугроз, развитии ИИ, но и культурно провести время», — отметил куратор проекта GIS DAYS Григорий Ковшов.

Организатором форума GIS DAYS 2023 выступает крупный петербургский интегратор и вендор в сфере кибербезопасности компания «Газинформсервис», которая за 19 лет работы накопила большой опыт в области создания и внедрения специализированного ПО. С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2023, онлайн-участие — бесплатное.

*Дни глобальной цифровой безопасности

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