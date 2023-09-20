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ГК «Солар»: более 2,2 тысяч фрагментов закрытого кода российских компаний попали в открытый доступ

Эксперты центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар» за последние полгода (март-август 2023 г.) выявили более 2,2 тыс. случаев попадания в публичные репозитории фрагментов закрытого программного кода, что представляет угрозу для российских организаций. Специалисты Solar Aura проводят оценку и классификацию возможных угроз, и оповещают российские компании о подобных инцидентах.

Также, отмечают эксперты, участились случаи публикации вредоносных скриптов, предназначенных для кибератак на инфраструктуру российских предприятий, на таких площадках как GitHub. В тексте скриптов нередко присутствуют домены и адреса серверов российских компаний и органов государственной власти. Такие инструменты весьма популярны среди хактивистов, так как позволяют злоумышленникам осуществлять DDoS-атаки силами большого количества пользователей, не имеющих специальных технических знаний.

«К сожалению, такие случаи происходят достаточно регулярно, причем значительная часть утечек кода не является злонамеренной, а происходит в силу того, что разработчики либо неправильно настраивают права доступа к гитам, находящимся на публичных сервисах типа GitHub, либо по ошибке синхронизируют репозиторий со своим публичным аккаунтом на GitHub. Но бывает и так, что программисты сознательно используют фрагменты кода, создаваемого в интересах работодателя, в сторонних публичных проектах», — сказал эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura ГК «Солар» Александр Вураско.

Чтобы защититься от подобных угроз, эксперты Solar Aura рекомендуют организациям: использовать для управления разработкой исключительно внутренние гиты, особенно если компания работает в сфере госуправления, оборонной промышленности и других областях, относящихся к критической информационной инфраструктуре (КИИ); обеспечивать регулярный мониторинг публичных площадок на предмет обнаружения фрагментов закрытого кода, который может оказаться в общем доступе.

Сервис по мониторингу внешних цифровых рисков Solar Aura был запущен в марте 2023 г.

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