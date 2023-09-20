Новая версия «Гарда Anti-DDoS» автоматически выявляет атаки на корпоративные сети

Разработчики расширили возможности комплекса «Гарда Anti-DDoS» для корпоративных пользователей. Система для обнаружения и противодействия сетевым атакам типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS) на сети передачи данных применима как в небольших компаниях с линейной сетевой инфраструктурой, так и предприятиях с разветвленной сетевой инфраструктурой, и у операторов связи.

По данным аналитического центра группы компаний «Гарда», Россия входит в топ-10 по количеству зарегистрированных атак во II квартале 2023 г. В связи с этим корпоративные информационные системы требуют комплексного подхода к защите от кибератак.

Новая версия «Гарда Anti-DDoS» – вариант комплекса для работы на границе защищаемой сети организации, когда включение «в разрыв каналов» обеспечивает полный и постоянный контроль над обменом трафиком с внешним миром. Возможность интеграции с решением «Гарда Anti-DDoS», установленным на уровне вышестоящего оператора связи, позволяет управлять защитой более гибко, балансировать нагрузку и реагировать на отдельные атаки в течение нескольких секунд.

Автоматизация детектирования и подавления DDoS-атак в системе реализована за счет профилирования поведения на основе информации о проходящем трафике и применения готовых профилей защиты в зависимости от типа защищаемых ресурсов.

Система поддерживает возможности хранения метаданных о трафике для ретроспективного анализа и вскрытия HTTPS, которое позволяет надёжно противодействовать атакам в шифрованном трафике.

«Гарда Anti-DDoS» имеет в своём арсенале расширенный набор алгоритмов защиты, фильтруя трафик по полной (физической) ширине каналов. Система способна защитить не только корпоративные сервисы (WEB, DNS, SIP), но и межсетевые экраны, балансировщики и иные устройства предприятия, подверженные DDoS-атакам.

«Гарда Anti-DDoS» – это эффективный инструмент, который позволяет компании выстроить эшелонированную систему для защиты от DDoS-атак, – сказал директор по продуктам компании «Гарда Технологии» (входит в группу компаний «Гарда») Павел Кузнецов. – За счёт интеграции с системами сетевой безопасности «Гарда NDR», «Гарда Threat Intelligence», «Гарда Deception» и «Гарда WAF» новая версия системы усиливает общую киберустойчивость предприятия».