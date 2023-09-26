NGR Softlab и Inline Telecom Solutions объединяют усилия в сфере информационной безопасности

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab заключил соглашение о партнерстве с поставщиком решений для операторов связи Inline Telecom Solutions. Сотрудничество позволит компаниям совместно реализовывать крупные проекты федерального масштаба.

Продукты NGR Softlab дополнили портфель решений Inline Telecom Solutions. Компания сможет предлагать своим заказчикам интеллектуальные решения для обеспечения информационной безопасности: SIEM-систему Alertix, аналитическую платформу Dataplan и продукт для управления привилегированным доступом Infrascope. Все решения включены в реестр отечественного ПО и встраиваются в любую ИТ-инфраструктуру благодаря высокой гибкости.

В рамках партнерства пройдет обучение сотрудников Inline Telecom Solutions с их последующей сертификацией, что позволит оказывать консультации и поддержку клиентам.

«Компания Inline Telecom Solutions активно интересуется развитием отношений с российскими вендорами. Включение продуктов NGR Softlab в портфель компании позволит нам сформировать комплексное предложение услуг, основанное на стеке российских решений. Продукты вендора достаточно зрелые и мы рассчитываем, что они смогут решить многие задачи наших заказчиков», — отметила Светлана Гушель, начальник отдела по работе с партнерами Inline Telecom Solutions.

«Мы активно работаем над развитием партнерской сети, — отметил Андрей Созин, руководитель направления по работе с партнерами NGR Softlab. — Рады, что среди наших официальных партнеров появился один из ведущих представителей рынка ИБ. Совместная работа с компанией Inline Telecom Solutions позволит предоставить крупным российским заказчикам доступные и уже зарекомендовавшие себя отечественные решения, как для решения практических задач ИБ, так и для выполнения требований регуляторов».