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Правительство одобрило компенсации пострадавшим от утечек

Правительство поддержало инициативу Минцифры о компенсации пострадавшим от утечек персональных данных в рамках закона об оборотных штрафах. Об этом CNews сообщил представитель министерства.

Если компания, которая допустила утечку, обеспечит финансовое возмещение нанесённого пользователю вреда, это будет признаваться смягчающим обстоятельством. В этом случае к ней будут применяться пониженные оборотные штрафы.

Как это будет работать:

Компания должна сообщить пользователю об утечке, прислать ему SMS/e-mail на номер/адрес, которые были указаны при регистрации. Если компания готова выплачивать компенсацию — это будет напрямую указано в тексте сообщения. Минцифры также разместит эту информацию на «Госуслугах».

После этого у пользователя будет 15 рабочих дней, чтобы подать заявку на «Госуслугах» на возмещение причинённого ущерба.

Компания в течение 20 рабочих дней после получения заявок рассчитает объём денежной выплаты и направит через «Госуслуги» своё предложение всем обратившимся.

Пользователь сможет принять предложение или отказаться от него в течение 20 рабочих дней.

Если более 80% обратившихся согласятся на компенсацию, то компания должна будет выплатить её в течение 5 рабочих дней.

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