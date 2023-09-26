Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков
|

Специалисты МТС RED помогли устранить уязвимость в инструменте разработки Microsoft WinDbg

Команда перспективных исследований МТС RED ART (Advanced Research Team) компании МТС RED выявила уязвимость в популярном отладчике программного обеспечения Microsoft WinDbg. Эксперт МТС RED ART Александр Калинин обнаружил брешь в безопасности, которая может быть использована в ходе атак на разработчиков, в том числе, с целью встраивания закладок в создаваемые ими приложения. Компания Microsoft была уведомлена об уязвимости в рамках политики ответственного разглашения и уже устранила проблему. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Microsoft WinDbg – один из самых популярных инструментов отладки приложений, работающих на базе операционной системы Windows. Он позволяет разработчикам собирать и анализировать отчеты с информацией о некорректной работе приложения у пользователей. Вендоры используют эту информацию для выявления и устранения недостатков исходного кода, остававшихся неизвестными ранее. Уязвимость, обнаруженная экспертом МТС RED ART, состояла в том, что в отчет о неполадках, автоматически отправляемый разработчикам, можно было встроить вредоносный код или ссылку, поскольку отладчик не проверял безопасность содержимого таких файлов.

«Опасность атаки непосредственно на разработчиков состоит в том, что они, как правило, имеют права локального администратора на рабочей машине и доступ к исходному коду продуктов. Результатом такой атаки может стать утечка конфиденциальной информации и даже встраивание закладок в программные решения компании, чтобы получить доступ в инфраструктуру ее заказчиков», – сказал Александр Калинин, ведущий системный архитектор центра безопасности сред исполнения, эксперт группы МТС RED ART компании МТС RED.

Уязвимость позволяет атакующему удаленно запускать произвольный вредоносный код на рабочей станции с установленным Microsoft WinDbg и доступом по SMB-протоколу к серверу атакующего. Вследствие небезопасности процесса обработки dmp-отчетов о неполадках, злоумышленник может запускать исполнение произвольного кода на уязвимом хосте и реализовать атаку с подменой библиотек, тем самым внедрив вредоносные возможности в легитимное ПО.

Для защиты от данных рисков эксперты МТС RED ART рекомендуют разработчикам использовать исключительно версии Microsoft WinDbg в составе Windows SDK 11 и выше, в которых данная уязвимость устранена вендором.

***

МТС RED ART – команда исследований, входящая в состав компании МТС RED, российского разработчика продуктов и сервисов для защиты от кибератак. МТС RED ART занимается поиском и анализом угроз, а также разработкой перспективных технологических решений, которые интегрируются в продукты компании.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Новый уровень слежки. Сбербанк запатентовал бота для прослушки звонков в WhatsApp и Telegram

Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию

В Москве дорожные камеры стали отлавливать и штрафовать россиян за непристегнутый ремень, даже если они не за рулем

WinRAR стал опасен против воли разработчиков. Раскрыта хитрая схема, угрожающая полумиллиарду пользователей

Антивирус Dr.Web без объяснения причин оставили без сертификата ФСТЭК. Под угрозой сотни тысяч частных и госкомпаний

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще