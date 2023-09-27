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«Сбер» усовершенствовал сервис информирования о телефонных мошенниках

«Сбер» улучшил сервис «Сообщите о мошенничестве» на своём сайте. Теперь в нём можно оставить жалобу сразу на несколько номеров, с которых позвонили преступники, а также на звонки и сообщения из мессенджеров, адреса электронной почты, фишинговые сайты и мошеннические электронные кошельки.

Через сервис любой человек, который столкнулся с преступными действиями на основе социальной инженерии, может сообщить об этом в службу безопасности «Сбера». Клиентом банка для этого быть необязательно. В обновленном сервисе можно пожаловаться сразу на несколько контактов (до пяти), выбрать способ связи, к которому прибегли преступники (телефон, WhatsApp, Telegram, «Вконтакте», Viber, сайт, электронный кошелёк, e-mail или другое), указать, кем представились мошенники (служба безопасности, госучреждение, полиция, операторы связи и так далее), дату и детали события. Можно также оставить свой номер телефона для обратной связи. Переданная информация помогает защитить других клиентов: номера телефонов мошенников «Сбер» после проверки вносит в чёрные списки, а адреса фишинговых сайтов блокирует.

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