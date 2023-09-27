Zecurion обновила свою DLP-систему

Компания Zecurion, российский разработчик решений для защиты информации от киберугроз, объявила о выпуске DLP-системы 12 версии. Это самое масштабное обновление флагманского продукта компании с 2021 г., когда на рынок вышла 11 версия с интегрированной IRP и оценкой рисков для контролируемых объектов.

Zecurion DLP 12 была серьёзно обновлена по сравнению с прошлой версией системы. В частности, появилась фильтрация веб-трафика без подмены сертификатов и блокировка сообщений, нарушающих политики, в WhatsApp и Telegram, обновился дизайн раздела «Политики», появились уведомления в Telegram, поддержка LDAPS. Отчёты стали более удобными благодаря расширенным настройкам с возможностью доступа по OU (organizational unit), где видна полноценная структура организации, и возможностью отправки отчётов по расписанию. Кроме того, появилась подсветка найденных вхождений, которая упрощает и ускоряет работу офицера безопасности при выполнении расследований.

В консоли управления Zecurion изменился дизайн меню. Теперь у пользователей есть возможность использовать как светлые, так и темные настройки.

«Ежедневно пользователи Zecurion DLP сталкиваются с новыми угрозами, в свою очередь мы модернизируем продукты согласно задачам и потребностям наших заказчиков. Помимо задачи сохранить технологическое преимущество над конкурентами, мы стремимся обеспечить комфортную работу для офицеров безопасности. Мы стараемся, чтобы в следующей версии продуктов появлялись обновления, которые повышают удобство использования и сокращают время, которое офицер безопасности тратит на рутинные ежедневные задачи», – сказал Роман Васильев, технический директор Zecurion.

Zecurion DLP – флагманский продукт компании, который предназначен для защиты информации от внутренних угроз. Также в экосистеме Zecurion присутствуют Screen Photo Detector для защиты от утечек через фотографирование экрана на смартфон, Staff Control для контроля рабочего времени сотрудников, IRP-модуль для внутреннего расследования инцидентов и управления ИБ-отделом компании, Risk Score для риск-менеджмента в информационной безопасности.