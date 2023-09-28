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«Мегафон» защитит данные ЮФУ

Персональные данные нескольких десятков тысяч студентов, преподавателей и сотрудников университета останутся в безопасности даже при передаче по открытым каналам связи. Оператор подключил услугу «Криптозащита» Южному федеральному университету — крупнейшему научно-образовательному центру на Юге России.

Используя «Криптозащиту» «Мегафона», клиент экономит на закупке оборудования и привлечении экспертов для его обслуживания. Решение реализовано на базе аппаратно-программного комплекса ViPNet Coordinator — специального средства криптографического шифрования.

После установки технического устройства специалисты оператора поддерживают работоспособность сети в удалённом режиме. При этом информация остаётся зашифрованной: ни оператору связи, ни производителю оборудования, ни злоумышленникам недоступны защищённые данные.

Услуга отвечает требованиям законодательства и регуляторов РФ, имеет сертификаты соответствия ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю), позволяющие использовать программное обеспечение для защиты персональных данных.

«Наша цель — передача знаний, накопление и приумножение нравственных и культурных ценностей общества. На базе университета хранится огромный объем информации, в том числе персональной, которая требует особенного уровня защиты, на фоне роста хакерских атак. Внедрение «Криптозащиты» обеспечило нам комплексный подход в решении задач по хранению и защите информации университета», — сказал Павел Махно, проректор по образовательной деятельности и информационным технологиям ЮФУ.

«Спрос на решения по информационной безопасности продолжает расти. Основными драйверами являются нехватка кадров, увеличение объемов потенциального ущерба от атак, рост количества утечек в крупных компаниях, а также усиление регулирования в этой сфере. С начала года запросы ростовских клиентов «Мегафона» на «Криптозащиту» выросли в два раза», — сказал Алексей Барков, директор «Мегафона» в Ростовской области.

Сервис также будет интересен организациям, деятельность которой связана с обработкой конфиденциальной информации. Например, для банковского сектора, государственных, муниципальных учреждений и коммерческих компаний.

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