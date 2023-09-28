Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

В России создана блокчейн-платформа с постквантовым шифрованием

Состоялось публичное подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между компаниями QApp и Web3 Tech в сфере технологической кооперации на рынке информационной безопасности России.

Интеграционный проект по апробации цифровых продуктов на основе постквантового шифрования отечественного вендора QApp в новой блокчейн-платформе «Конфидент» от Web3 Tech успешно завершен и готов к пилотированию в ограниченных периметрах информационных систем.

Вендоры уже активно работают по направлению практической реализации квантово-устойчивой защиты для полностью российской блокчейн-платформы от Web3 Tech. В рамках реализованного пилотного проекта была проведена пробная интеграция библиотеки PQLR, состоящей из постквантовых алгоритмов отечественной реализации. Из разработанной QApp библиотеки в экспериментальной сборке блокчейн-платформы «Конфидент» были использованы постквантовые алгоритмы для: генерирования ключевых пар; хеширования; электронной подписи и ее проверки.

Настоящий проект доказывает совместимость современных блокчейн-решений с постквантовыми алгоритмами и простоту их интеграции.

Компании готовятся к расширению периметра пилотирования и уже ведут активный диалог с представителями профильных государственных и коммерческих клиентов.

«С каждым годом мы все ближе к риску реализации эффективных квантовых угроз. Мощность квантовых компьютеров во всем мире растет. Своей миссией QApp видит защиту данных государства и бизнеса от квантовой угрозы. Данный проект направлен на разработку и пилотирование квантово-устойчивых и доверенных решений распределенных реестров вместе с ведущими технологическими партнерами РФ», – сказал Антон Гугля, генеральный директор QApp.

«Как компания, тесно сотрудничающая с крупным бизнесом и государством и использующая криптографию в каждом проекте, мы не можем игнорировать угрозу применения современных квантовых компьютеров против инфраструктуры наших заказчиков. С помощью технологий Qapp мы значительно усиливаем блокчейн-платформу «Конфидент» постквантовыми криптографическими алгоритами и приступаем к пилотированию решения в реальном окружении», – сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В тысячах файерволлов и маршрутизаторов Juniper есть «дыра» для захвата устройства

Система резервного копирования «Кибер Бэкап 16» получила сертификат ФСТЭК по 4 уровню доверия

Хакеры из России и Украины сообща взломали Sony. Украдены все данные компании, готовится масштабная распродажа

Новый уровень слежки. Сбербанк запатентовал бота для прослушки звонков в WhatsApp и Telegram

Microsoft вывалила в общий доступ 38 терабайт данных своих сотрудников, включая пароли и конфиденциальную информацию

В Москве дорожные камеры стали отлавливать и штрафовать россиян за непристегнутый ремень, даже если они не за рулем

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще