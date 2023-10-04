«Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО

Компания «Техконсур» (входит в «Лигу цифровой экономики») начала проводить сертификационные испытания СЗИ и ПО, содержащего встроенные механизмы защиты информации. Услуги оказываются на базе собственной испытательной лаборатории, аккредитованной ФСТЭК России, с использованием импортонезависимых продуктов.

«Лига цифровой экономики» в лице команды «Техконсур» предлагает государственным и коммерческим заказчикам услуги сертификационных испытаний программного обеспечения. Такие испытания проводятся в отношении средств защиты информации (СЗИ) и содержащих встроенные механизмы защиты программных продуктов, используемых в государственных ИТ-системах, на объектах критической инфраструктуры, в финансовом секторе, а также на объектах, которые обрабатывают информацию, составляющую государственную тайну.

Специалисты компании помогут подготовиться к сертификации – провести анализ имеющейся программной документации, доработать или же полностью подготовить необходимый комплект документов.

Услуги сертификации включают в себя управление или сопровождение проекта по сертификации, проведение полного объема испытаний в соответствии с методикой ФСТЭК России по выявлению уязвимостей и недекларированных возможностей в ПО, а также взаимодействие с органом по сертификации и ФСТЭК до получения сертификата соответствия требованиям по безопасности информации.

Эксперты «Лиги» опыт сертификации продуктов любой сложности – гражданского и военного назначения. В их числе продукты таких компаний и организаций как «Лаборатория Касперского», SAP, Microsoft, «Центрсвязьинформ», «Протей спецтехника», НТЦ высокоскоростных систем передачи «Супертел ДАЛС», концерн «Системпром», «Информтехника и связь» и др. По результатам работ, выполненных специалистами лаборатории «Лиги», получено более 300 сертификатов соответствия.

«Наши ключевые преимущества – опыт, высокий уровень компетенций и технологичность. Лаборатория проводит испытания при помощи средств ведущих отечественных исследовательских организаций, open source-решений, а также собственных разработок. Наши специалисты принимали участие в проектах сертификации программного обеспечения по требованиям безопасности информации в Минобороны России и ФСТЭК России. Эта экспертиза особенно актуальна в современных условиях, когда число кибератак на отечественные организации возросло многократно», – сказал Денис Ковалев, директор направления информационной безопасности «Лиги цифровой экономики».

Компания имеет полный комплект лицензий ФСТЭК России и ФСБ России в области защиты информации, а также сертификаты соответствия системы менеджмента качества и системы менеджмента информационной безопасности требованиям действующих нормативных документов.