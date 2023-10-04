Подтверждена совместимость ОС «Альт» с «КриптоАРМ ГОСТ 3»

«Базальт СПО» подтвердила совместимость операционных систем «Альт Сервер 10», «Альт Рабочая станция 10» и «Альт СП Рабочая станция релиз 10» с программным продуктом «КриптоАРМ ГОСТ 3», разработанным компанией «Цифровые технологии».

Результаты тестов зафиксированы в двусторонних сертификатах, удостоверяющих корректность работы «КриптоАРМ ГОСТ 3» и ОС «Альт» на платформе x86_64.

«КриптоАРМ ГОСТ 3» – универсальное решение для создания и проверки квалифицированной электронной подписи, шифрования файлов, управления цифровыми сертификатами. Начиная с версии 3, «КриптоАРМ ГОСТ» включает в себя встроенный почтовый клиент для безопасной отправки и получения сообщений и документов, поддерживающий алгоритмы ГОСТа при подключении по протоколу TLS к почтовым серверам и при обработке почтовых сообщений S/MIME (шифровании и подписи).

«КриптоАРМ ГОСТ 3» поддерживает подключение к почтовым серверам российских производителей CommuniGate Systems, «Мой офис», «Р7-офис»,Tegu, «Яндекс 360», VK WorkMail. Он является заменой почтовым клиентам иностранного производства при построении систем защищенной корпоративной почты.

«Операционные системы «Альт», безусловно, одни из признанных лидеров на рынке в части удобства и безопасности их эксплуатации. Поэтому мы уверены, что решение КриптоАРМ ГОСТ 3, предназначенное для электронной подписи, шифрования и безопасной почты, будет востребовано многими заказчиками. Благодаря сотрудничеству с «Базальт СПО» переход пользователей на российские операционные системы идет плавно и комфортно, так как позволяет сохранить для пользователей и организаций привычную среду функционирования бизнес-приложений», — отметил директор компании «Цифровые технологии» Михаил Герасимов.

«Альт Рабочая станция 10» — универсальная операционная система для компьютеров и ноутбуков, включающая расширенный набор программ и драйверы современных устройств. «Альт СП Рабочая станция релиз 10» — ОС для рабочих станций. Имеет сертификат ФСТЭК России, подтверждающий соответствие требованиям защиты к средствам виртуализации и контейнеризации. Используя эту ОС, заказчики смогут создавать отвечающие требованиям регулятора безопасные информационные системы, позволяющие работать с конфиденциальной информацией. «Альт Сервер 10» — серверная операционная система, позволяющая разворачивать и поддерживать корпоративную инфраструктуру, а также использовать различное периферийное оборудование.