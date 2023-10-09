Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform

Bi.Zone представила обновление Bi.Zone Compliance Platform. Новые функции платформы позволят компаниям оценить эффективность применяемых мер безопасности в информационных системах, разработать и актуализировать модель угроз, спроектировать систему защиты и подготовиться к аттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России №77.

Дефицит ресурсов и опытных специалистов по защите персональных данных (ПДн) — основные трудности, с которыми сталкиваются компании, когда им нужно обеспечить соблюдение требований законодательства в области ПДн. Bi.Zone Compliance Platform позволяет автоматизировать соответствующие процессы. Благодаря автообновлению платформа учитывает все изменения в нормативных актах и помогает сэкономить ресурсы при актуализации документов.

В рамках обновления в Bi.Zone Compliance Platform появились новые функции, которые делают ее универсальным решением для автоматизации выполнения требований законодательства.

Теперь компании с помощью платформы могут оценить, насколько применяемые меры безопасности в информационных системах соответствуют требованиям законодательства. Bi.Zone Compliance Platform проанализирует данные об ИТ-инфраструктуре и выдаст отчет о соответствии требованиям таких нормативных актов, как приказы ФСТЭК России №17 и №21, постановление Правительства №1119, приказы ФСБ №378 и №524. Ознакомиться с ними и другими приказами и постановлениями можно прямо на платформе.

После того как Bi.Zone Compliance Platform проанализирует применяемые меры защиты на соответствие требованиям регуляторов, она разработает для компании модель угроз — документ с перечнем актуальных угроз безопасности и аналитикой. Это поможет оценить возможные риски и вероятность их реализации. Модель угроз будет автоматически обновляться при изменении инфраструктуры организации или законодательства.

На основе проведенного анализа, а также актуальной модели угроз Bi.Zone Compliance Platform поможет организациям спроектировать систему защиты информации.

Благодаря новым функциям платформа также поможет компаниям подготовить информационные системы персональных данных (ИСПДн) и государственные информационные системы (ГИС) к аттестации или переаттестации в соответствии с приказом ФСТЭК России №77. Bi.Zone Compliance Platform разработает полный комплект подтверждающей документации и актуализирует его при любых изменениях.

«Ранее Bi.Zone Compliance Platform концентрировалась только на соблюдении норм законодательства по ПДн. Теперь это инструмент, который позволяет организациям выполнять требования регуляторов по ПДн и ГИС, автоматизировать проектирование практической системы защиты информации и подготовиться к аттестации. Это делает Bi.Zone Compliance Platform идеальным выбором для компаний, стремящихся соблюдать законодательство, независимо от их специфики и сферы деятельности», — отметил Андрей Быков, руководитель центра консалтинга в области защиты данных Bi.Zone.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россиянам грозит «уголовка» из-за «дырявых» Android-устройств. Через них мошенники используют домашние сети для хакерских атак

Российский софт оказался «дырявым» и небезопасным. Разработчики не успевают выпускать патчи – не хватает денег и опыта

Десятки миллионов россиян в опасности: «Тинькофф» собрался «слить» их биометрию государству. Запретить это крайне сложно

Качество ИБ-продуктов в России за последние два года деградировало, а цены выросли

В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

Усилия властей идут прахом. Россияне тонут под волнами спам-звонков

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как выбрать сетевой фильтр в 2023 году

Какие смартфоны на ОС «Аврора» предоставляют чиновникам: первый тест в России

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще