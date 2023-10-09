Positive Technologies представила MaxPatrol EDR для защиты конечных устройств и серверов

Компания Positive Technologies представила новый продукт для выявления киберугроз на конечных точках и реагирования на них — MaxPatrol EDR. Благодаря статическому и поведенческому анализу, экспертным правилам PT Expert Security Center (экспертный центр безопасности) и гибкой настройке правил обнаружения и реагирования, система выявляет сложные и целевые атаки в динамике. Это важно, когда злоумышленники маскируют свою активность в системе под легитимную. Кроме того, MaxPatrol EDR позволяет моментально останавливать вредоносные действия как вручную, так и автоматически. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Систему можно установить на персональные компьютеры сотрудников, ноутбуки, виртуальные рабочие места или серверы. Она поддерживает популярные операционные системы (Windows, Linux, macOS), в том числе российские сертифицированные ОС. За счет экспертизы PT Expert Security Center MaxPatrol EDR выявляет различные виды атак, определяет топ-50 популярных тактик и техник злоумышленников для Windows и топ-20 для Linux-систем по матрице MITRE ATT&CK. Среди них — атаки с применением актуального вредоносного ПО, в том числе Agent Tesla, RedLine, njRAT, FormBook.

По данным исследований Positive Technologies, количество сложных и целевых атак в мире непрерывно растет. В частности, во II квартале 2023 г. четыре из пяти кибернападений носили целенаправленный характер. Удобной мишенью для проникновения злоумышленников в инфраструктуру компаний до сих пор остаются конечные точки: в 90% успешных атак объектами были ноутбуки, стационарные компьютеры сотрудников, серверы. Киберпреступники используют их как «шлюзы» для подключения к корпоративной сети или бизнес-системам. Все чаще в таких атаках специалисты Positive Technologies отмечают применение новых хакерских техник и вредоносных программ (шифровальщиков, вайперов, а также специально созданного ВПО, модифицированного под определенные операционные системы), которые умеют обходить традиционные средства ИБ, установленные на компьютерах: антивирусы, системы защиты конечных точек (endpoint protection platform), узловые системы обнаружения вторжений (HIDS)).

Один из инструментов для противодействия сложным атакам — системы класса EDR. Они позволяют выявить действия злоумышленников, даже если использовались легитимные встроенные компоненты ОС (PowerShell, WMI, CMD, Bash), а следы присутствия скрыты. По результатам опроса, проведенного Positive Technologies, 14% российских компаний уже пользуются EDR- или XDR-решениями, 26% планируют такой проект и выбирают между системами нескольких производителей, а 30% понимают необходимость их приобретения, но пока им не хватает финансовых средств.

Среди сложностей в использовании продуктов для защиты конечных точек, представленных на рынке, опрошенные отметили отсутствие возможности гибко настроить глубину анализа, чтобы не перегружать узлы, большое количество ложных срабатываний, слабую поддержку операционных систем, а также низкий уровень обнаружения вредоносных программ.

«По данным экспертного центра безопасности Positive Technologies, APT-группировки из разных стран применяют схожий инструментарий, однако использование различных комбинаций тактик и техник в постоянно меняющихся условиях осложняет их обнаружение. Налаживание новых торговых путей и экономических связей с другими государствами открывает двери для ранее неизвестного в нашем регионе вредоносного ПО и группировок с других континентов. Антивирусные программы и другие традиционные средства защиты конечных точек не готовы к новым угрозам и вряд ли смогут оперативно адаптироваться, — сказал Егор Назаров, руководитель по развитию направления защиты от комплексных атак Positive Technologies. — MaxPatrol EDR позволяет компаниям любого масштаба непрерывно защищать конечные точки на различных ОС. В отличие от классических EDR-решений, которые зачастую управляются оператором и не подразумевают обратной реакции при выявлении вредоносных действий, наша система обладает широкими возможностями по своевременному реагированию на узлах, в том числе в автоматическом режиме».

MaxPatrol EDR теперь можно приобрести как самостоятельный продукт. Также он по-прежнему является частью PT XDR — комплексного решения для расширенного обнаружения угроз и реагирования на них, которое Positive Technologies выпустила в 2021 г.

Система поддерживает совместную установку с другими средствами защиты. Ее агенты могут работать автономно, то есть проводить анализ и противодействовать угрозам на конечных точках даже в изолированных сетях, без обращения к серверу. За счет автоматизации рутинных задач и процессов реагирования повышается эффективность работы центров противодействия киберугрозам, а специалисты по ИБ получают возможность экономить ресурсы и время на первичном анализе, расследовании, сборе данных и остановке атак. Освободившееся время они могут посвятить более сложным задачам, например проактивному поиску угроз, обнаружению и анализу уязвимостей и харденингу инфраструктуры.

«Уже более 20 лет мы создаем собственные технологии и фокусируемся на том, чтобы специалистам по ИБ было удобно ими пользоваться. За счет гибкой настройки модулей обнаружения и политик MaxPatrol EDR хорошо адаптируется к разным типам инфраструктур и обеспечивает идеальный баланс между нагрузкой на узлы и задачами SOC, — сказал Дмитрий Нагибин, руководитель департамента разработки средств защиты станций и серверов Positive Technologies. — В его основе набор проверенных технологий, которые доказали свою эффективность в других наших решениях. Например, от системы мониторинга событий ИБ MaxPatrol SIEM мы позаимствовали технологию хранения телеметрии и механизм корреляции и нормализации событий на конечных точках сети, от PT Sandbox — анализ файлов статическим и динамическим методами, от системы управления уязвимостями MaxPatrol VM — механизм сканирования окружения на уязвимые места».

MaxPatrol EDR уже доступен для пользователей»

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Positive Technologies — разработчик продуктов, решений и сервисов, позволяющих выявлять и предотвращать кибератаки до того, как они причинят неприемлемый ущерб бизнесу и целым отраслям экономики. Технологии компании используют более 3300 организаций по всему миру.