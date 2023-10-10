Компания Proteqta выпустила линейку умных касок Atom 4.0

Proteqta (входит в ГК Softline), разработчик современных решений для промышленной безопасности, объявляет о запуске умных касок нового поколения Atom 4.0. Устройство состоит из защитной каски от партнера-производителя РОСОМЗ и интеллектуального модуля, разработанного компанией Proteqta. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Каска оснащена процессором, имеет тревожную кнопку и датчики для определения температуры и влажности. Предусмотрен как Bluetooth-модуль для работы внутри помещения, так и модуль GPS/ГЛОНАСС для функционирования на открытой местности. Зарядка осуществляется при помощи беспроводных технологий.

Принцип работы умных касок Atom 4.0 базируется на трех элементах: это сама каска с интеллектуальным модулем, базовая станция (с протоколом передачи данных LoRaWAN) и аналитический сервер, позволяющий собирать и обрабатывать информацию о сотрудниках-носителях устройств.

Время автономной работы каски составляет до пяти рабочих дней с радиусом действия до 20 км. Предусмотрена возможность контроля высоты. Благодаря этому работодатель может контролировать нахождение сотрудников в опасных зонах, при высотных работах и во время путевых обходов, а также выявлять нарушения трудового режима.

Умные каски позволяют оперативно информировать операторов о падениях, ударах, неподвижности сотрудников с помощью любых удобных способов связи (SMS, электронная почта, мессенджеры). Также устройства оснащены кнопкой вызова помощи и голосовым модулем для оповещения работника (например, о том, что он вошел в опасную зону).

Программный элемент решения – аналитическая платформа – позволяет контролировать ношение как самих касок, так и других СИЗ (перчаток, жилетов, противогазов и т.д.) в режиме реального времени. Все перемещения сотрудников отображаются на карте, а также сохраняются в истории. На основе этих данных работодатель может видеть аналитику и статистику по всем работникам-носителям касок.

«Наше решение позволяет предприятиям придерживаться концепции “нулевого травматизма” с помощью современной технологии IoT (интернета вещей). Умные каски уже доказали эффективность в снижении случаев производственных инцидентов – аварий и травм. Кроме того, внедрив умные каски, работодатель может не только позаботится о безопасности сотрудников, но и существенно сократить издержки на штрафы, расследование происшествий, простои предприятия и ремонт, а также повысить уровень дисциплины на предприятии», – сказал Антон Салин, директор по развитию бизнеса компании Proteqta.

***

Proteqta – компания-разработчик умных касок Atom. С 2019 г. продукт «Умные каски» являлся подразделением компании Softline Digital (ГК Softline) и в 2023 г. выделился в самостоятельный бизнес под названием Proteqta. На счету компании десятки внедрений решений, созданных командой профессионалов, которые более 10 лет работают в охране труда.

ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.