Positive Technologies: треть российских специалистов по ИТ и ИБ недовольны производительностью NGFW, доступных на рынке

Рынок продуктов Next Generation Firewall (NGFW) претерпел значительные изменения за последние два года. Отечественный рынок покинули зарубежные вендоры, и клиенты начали оценивать возможность перехода на российские решения. При этом согласно результатам исследования Positive Technologies, 30% российских специалистов по ИТ и ИБ считают производительность межсетевых экранов нового поколения низкой и еще 30% не удовлетворены стабильностью решений. Также треть респондентов выделили плохое качество обнаружения кибератак (31%) и сложное администрирование (28%).

Исследование сделано на основе опроса, который Positive Technologies провела в изданиях, специализирующихся на информационной безопасности и информационных технологиях, а также в Telegram-каналах аналогичной тематики.

«От продуктов класса next-generation firewall зависит доступность интернета для корпоративных пользователей и в целом — защита компаний от внешних угроз, — сказал Олег Хныков, руководитель группы продуктового маркетинга по направлению сетевой безопасности Positive Technologies. — Что мы имеем сейчас на рынке? Компаниям не хватает производительного и надежного NGFW, который сможет достойно заменить ушедшие западные аналоги».

После ухода западных вендоров с российского рынка компании вынуждены искать компромиссные решения. Так, по результатам опроса Positive Technologies, 21% респондентов, представляющих российские компании, для защиты организаций от киберугроз используют межсетевой экран L4. При этом 56% опрошенных применяют коммерческий NGFW. Различие этих двух продуктов заключается в том, что классические межсетевые экраны фильтруют трафик до транспортного уровня и блокируют сессии на основе IP-адреса, порта и протоколов TCP и UDP. NGFW при этом защищает бизнес на уровне пользователей и приложений.

NGFW — это продукт на стыке информационной безопасности и информационных технологий. Согласно исследованию, среди главных функций ИБ межсетевого экрана нового поколения — контроль приложений, пользователей и система предотвращения вторжений (IPS). А в ИТ-функциях — маршрутизация трафика, централизованное управление через веб-интерфейс и кластер высокой доступности.

«Несмотря на то что многие вендоры информационной безопасности заявляют, что они создали высокопроизводительные и отказоустойчивые NGFW, наш опрос показывает обратное, — сказал Денис Кораблев, управляющий директор, директор по продуктам Positive Technologies. — Ситуация на рынке межсетевых экранов нового поколения действительно требует незамедлительного решения. В конце 2023 г. мы начнем первые внедрения NGFW от Positive Technologies, а в 2024 г. представим PT NGFW, который будет покрывать нужды всего рынка».

По данным исследования, в 75% компаний используют аппаратный межсетевой экран, в 50% случаев — виртуальное исполнение NGFW. Таким образом, вендорам необходимо предоставлять продукт в нескольких форм-факторах, позволяя бизнесу выбрать подходящий.