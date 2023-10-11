«Ростелеком» в партнерстве с ДГТУ открыл первый на юге страны киберполигон

«Ростелеком» совместно с дочерней компанией — экспертом в сфере кибербезопасности «Солар» запустили первый на юге России киберполигон. Площадка для киберучений открылась в Ростове-на-Дону на базе Донского государственного технического университета (ДГТУ) при поддержке регионального правительства.

Киберполигон — это многофункциональный программно-аппаратный комплекс, повторяющий типовые инфраструктуры предприятий различных отраслей. Он предназначен для оценки уровня подготовки студентов, экспертов и специалистов в области информационной безопасности, а также развития навыков, необходимых для отражения кибератак и восстановления систем. Его возможностями при обучении смогут пользоваться как студенты и преподаватели региональных вузов, так и специалисты по информационной безопасности органов власти и бизнеса. Основная задача проекта — подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.

«Сегодня зарубежными хакерскими группировками проводятся массовые атаки на инфраструктуру России, целями которых являются получение конфиденциальной информации, вывод из строя ресурсов органов власти. Этого допустить нельзя. С момента начала СВО по настоящее время в Ростовской области было отражено более 8,8 тыс. компьютерных атак и более 3 млрд подозрительных запросов на сайты органов власти. Кроме того, перед нами стоит амбициозная задача — к 2025 г. довести показатель укомплектованности специалистами по защите информации с профильным образованием до 70%», — отметил Артем Хохлов, заместитель губернатора Ростовской области.

Помимо отработки навыков отражения кибератак, полигон позволяет тестировать или проводить исследования различных технологий, прежде чем внедрять их на производстве. Совместный проект «Ростелекома» и ДГТУ стал очередным этапом в развитии цифровой инфраструктуры региона.

«Наше участие в этом проекте совместно с ДГТУ — большой вклад в строительство цифрового кластера в Ростовской области. С открытием киберполигона сетевая безопасность государственных институтов, служб и ведомств, компаний любого размера бизнеса и наша с вами, как пользователей цифровых сервисов, только укрепится. Отработка навыков отражения киберрисков в условиях, повторяющих ИТ-среду реальных организаций из различных секторов экономики — важное условие для формирования практических компетенций и наработки необходимого опыта, чтобы противодействовать реальным угрозам», — сказал Сергей Мордасов, вице-президент, директор Ростовского филиала «Ростелекома».

Организация киберполигона на юге России обусловлена высокой региональной потребностью. Уже на этапе открытия площадки было зарегистрировано несколько сотен заявок на обучение.

«Этот полигон — только первый шаг. Площадка будет расширяться. Здесь будут учиться не только теории, но и практике как студенты, так и преподаватели — все, кто захочет. В зависимости от востребованности полигона мы готовы организовать все условия для постоянной работы площадки и ее безопасности. Еще раз хотим поблагодарить «Ростелеком» за фундамент и инфраструктуру такого проекта и наше многолетнее партнерство», — сказал ректор ДГТУ Бесарион Месхи.