В Москве открылась первая площадка для специалистов по кибербезопасности – «Кибердом»

«Кибердом» — проект, который объединил в одном пространстве киберспорт, технологии и бизнес. Первая такая площадка открылась 19 октября 2023 г. в Москве. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

«Кибердом» – это среда для взаимодействия ИБ-специалистов, государства и бизнеса; образовательная и технологическая площадка; современный центр киберспорта; пространство для семинаров и интерактивных выставок.

На площадке «Кибердома» работает киберполигон. Во время соревнований макеты городской инфраструктуры реагируют, если хакерам удается провести успешную атаку. Все киберугрозы и процесс их отражения транслируются на экранах.

Министр связи Максут Шадаев — о проекте «Кибердом»: «Это крутая точка притяжения, и важно, чтобы дальше вокруг нее возникало и развивалось профильное сообщество. У этой идеи есть большой потенциал, потому что виртуальное пространство — это удобно, но важно, когда есть, куда можно прийти и пообщаться».