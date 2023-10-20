«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения
Национальный провайдер «Ростелеком» представил в Тюмени интеллектуальный программный видеорегистратор — элемент системы видеонаблюдения. Умный продукт можно применять как готовое цифровое решение, так и интегрировать с системой видеонаблюдения конкретного региона. Например, с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» или «Системой-112». Его использование в отдаленных населенных пунктах, где нет наземных линий связи, позволит построить на территории полноценную систему видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».
Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” активно развивает цифровые направления деятельности, сохраняя при этом лидирующие позиции в телекоммуникациях. Всего в Тюменской области мы установили более 2000 камер на объектах социальной значимости и в местах массового скопления людей. Компания предлагает оборудовать города системой видеонаблюдения под ключ: от установки и подключения камер до внедрения единой платформы с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных. Такой сервисный подход поможет значительно сэкономить региональный бюджет, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, снизить уровень преступности».
Программный видеорегистратор включает модули детекции распознавания оружия, дыма, огня, а также систему контроля удаленного доступа с возможностью распознавания государственного регистрационного знака автомобиля, его марки, модели и цвета кузова. Устройство внедрено в региональную платформу видеонаблюдения Тюменской области. Его можно применять для установки на объектах здравоохранения, образования, спортивных и транспортных предприятиях, а также в государственных учреждениях.
Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «На сегодняшний день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обрабатывается и хранится. Система видеонаблюдения ежедневно используется МВД в оперативно-розыскных мероприятиях: именно с ее помощью были выявлены люди, находящиеся в розыске, в том числе в федеральном».
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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.