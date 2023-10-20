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«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения

Национальный провайдер «Ростелеком» представил в Тюмени интеллектуальный программный видеорегистратор — элемент системы видеонаблюдения. Умный продукт можно применять как готовое цифровое решение, так и интегрировать с системой видеонаблюдения конкретного региона. Например, с аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» или «Системой-112». Его использование в отдаленных населенных пунктах, где нет наземных линий связи, позволит построить на территории полноценную систему видеонаблюдения. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Владимир Барвинский, директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО «Ростелеком»: «“Ростелеком” активно развивает цифровые направления деятельности, сохраняя при этом лидирующие позиции в телекоммуникациях. Всего в Тюменской области мы установили более 2000 камер на объектах социальной значимости и в местах массового скопления людей. Компания предлагает оборудовать города системой видеонаблюдения под ключ: от установки и подключения камер до внедрения единой платформы с технологиями искусственного интеллекта для анализа массивов данных. Такой сервисный подход поможет значительно сэкономить региональный бюджет, сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, снизить уровень преступности».

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«Ростелеком» представил в Тюмени новые возможности системы видеонаблюдения

Программный видеорегистратор включает модули детекции распознавания оружия, дыма, огня, а также систему контроля удаленного доступа с возможностью распознавания государственного регистрационного знака автомобиля, его марки, модели и цвета кузова. Устройство внедрено в региональную платформу видеонаблюдения Тюменской области. Его можно применять для установки на объектах здравоохранения, образования, спортивных и транспортных предприятиях, а также в государственных учреждениях.

Станислав Логинов, директор департамента информатизации Тюменской области: «На сегодняшний день в региональную платформу видеонаблюдения подключено более 5000 видеокамер Тюменской области. Видеопоток передается в “Единый центр хранения данных Тюменской области”, где информация обрабатывается и хранится. Система видеонаблюдения ежедневно используется МВД в оперативно-розыскных мероприятиях: именно с ее помощью были выявлены люди, находящиеся в розыске, в том числе в федеральном».

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.

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