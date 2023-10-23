81% россиян обеспокоены вопросами утечки персональных данных

Аналитический центр группы компаний «Гарда» выяснил, как россияне относятся к утечкам персональных данных. Эксперты не только развенчали миф о том, что граждане равнодушны к утечкам, но и выяснили, что бизнесу стоит усиливать защиту. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

По данным исследования аналитического центра «Гарда», 81% россиян обеспокоены утечками персональных данных. 43% из них считают проблему нерешаемой. Более половины уверены, что с задачу защиты должны решать государство и бизнес – 51% респондентов не предпринимают самостоятельно никаких действий, когда узнают, что их данные были украдены и/или выложены в интернет.

Лишь 1% россиян не считают утечку данных серьезной проблемой

51% опрошенных считает, что проблема утечки персональных данных является серьезной и несет реальные риски для граждан и компаний. 6% считает, что небольшая проблема, на которую не стоит тратить много времени, и только 1% не считает, что это вообще проблема.

Мужчины более склонны полагать, что утечка персональных данных является критичной проблемой – 24%, и 45% считает, что это серьезная проблема. Женщины считают вопрос менее критичным, но ничуть не менее серьезным, о чем говорят 20% голосов и 53% голосов за серьезность проблемы.

Лишь 1% россиян не считают утечку данных серьезной проблемой

Половина респондентов так или иначе активно реагируют на утечки своих данных

18% написали плохой отзыв о компании, которая допустила утечку. 17% написали обращение в компанию. 10% написали жалобу в надзорные органы и 2% подали исковые заявления в суд. 51% респондентов отметили, что ничего не сделали после того, как узнали об инциденте.

Среди прочих реакций на инцидент с утечкой опрос выявил следующие: респонденты установили защиту на компьютер и телефон, сменили настройки в приложении, поменяли пароли, заблокировали личные данные и закрыли счета (последнее применительно к банковской сфере). Также зафиксированы варианты ответов об отсутствии контрмер. Причиной тому респонденты назвали повсеместный слив данных и отсутствие возможности официально доказать что-либо.

Половина респондентов так или иначе активно реагируют на утечки своих данных

При этом картина меняется, если рассматривать сегменты опрошенных по отдельности. В частности, люди с доходом 500 тыс. руб. всегда реагируют на утечки: 50% написали плохой отзыв; 25% обратились в надзорные органы; 25% связались с компанией, допустившей утечку.

Чем выше доход – тем больше рисков

Последствия утечек разнообразны. Самым распространенным вариантом действий мошенников респонденты отмечают спам и телефонные звонки (51%). 29% – обнаружили взлом аккаунтов соцсетей. 4% – сталкивались со взломом аккаунтов госуслуг и банковских приложений. К последней группе относятся в основном люди с высоким доходом (более полумиллиона рублей). Это говорит о том, что преступники научились анализировать и умело обращаться с полученными данными.

Руководители и топ-менеджеры несут в результате действий злоумышленников самые большие финансовые потери (которые могут исчисляться суммами до 5 млн руб.).

63% людей больше не будут пользоваться услугами компании, которая допустила утечку данных

Аналитики отметили неутешительный тренд для бизнеса – граждане при в целом общей пассивности в случаях утечек, готовы отказываться от услуг компаний их допустивших – 63%, 18% - сознательно выберут конкурента.

63% людей больше не будут пользоваться услугами компании, которая допустила утечку данных

Что делать с утечками персональных данных

Наряду с государственными мерами по защите конфиденциальной информации, личная заинтересованность граждан в сохранности персональных данных может положительно повлиять на уменьшение количества утечек. Для этого следует соблюдать как минимум базовые правила кибергигиены: не предоставлять избыточную информацию о себе (особенно в интернете); осознанно подходить к выбору компаний, которым требуется доверить данные и выбирать сотрудничество только с надежными представителями бизнеса.

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Гарда (входит в «ИКС холдинг») – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель холдинга построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.