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«Фаззи лоджик лабс» вывела на рынок новый программный продукт на основе ИИ

Российский разработчик интеллектуальной кросс-канальной антифрод-платформы Fuzzy Logic Labs (входит в ГК «Ростелеком») запустил новый программный продукт — «Сессионный антифрод 2.0». Он функционирует на базе платформы Smart Fraud Detection, основанной на технологии искусственного интеллекта (ИИ).

«Сессионный антифрод 2.0» разработан для предотвращения хищения денежных средств клиентов банков, участников систем лояльности онлайн- и офлайн-ритейла, логистических сервисов и защищает от мошеннических действий сотрудников. Новый продукт может использоваться как отдельный модуль защиты дистанционных клиентских каналов, так и в совокупности с другими продуктами платформы в рамках кросс-канального решения.

Новый продукт сочетает в себе комплексный подход к формированию поведенческого профиля клиента благодаря сбору более 100 уникальных параметров пользователя и его устройств, включая сессий в интернете. Это позволяет эффективнее выявлять мошенническую активность в режиме реального времени за счет использования математической модели с ИИ.

Использование технологии машинного обучения как целого класса методов ИИ значительно повышает процент выявления и предотвращения аномальных событий и нелегальных схем еще на этапе их появления, благодаря чему снижаются репутационные и финансовые потери, в том числе расходы на проведение расследований.

«Сессионный антифрод 2.0» разработан с учетом требований Банка России (СТО БР БФБО-1.7) и включает в себя функционал, позволяющий противодействовать таким негативным трендам как мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Для этого проводится мониторинг ключевых признаков мошенничества — наличие программ для удаленного доступа на устройстве клиента, а также использование VPN/TOR и других средств анонимайзинга, наличие активного звонка (в том числе через мессенджеры) и еще более 100 признаков.

Такой подход предоставляет организациям возможность значительно увеличить эффективность антифрод-контроля и надежно защищать клиентов и сервисы от фишинговых атак, мошеннических переводов денежных средств, удаленного управления мошенниками клиентского устройства, нелегального использования программ лояльности и т.д.

Платформа Smart Fraud Detection разработана с учетом специфики современного бизнеса: банковского, в сферах ритейла и электронной коммерции. Ядром системы является механизм мониторинга и оценки каждой совершаемой транзакции. Анализируются платежные транзакции, внешние и внутренние операции компании, сессионные события. Для анализа используются уточненный профиль клиента и параметры устройства.

Smart Fraud Detection поддерживает установку как на мощностях заказчика, так и во внешнем облаке.

«Сделка по приобретению российского разработчика «Фаззи лоджик лабс» позволила «Ростелекому» дополнить линейку цифровых продуктов и сервисов для обеспечения безопасности бизнес-процессов наших клиентов. Прошло всего несколько месяцев с момента завершения сделки, и мы запускаем новый программный продукт. «Сессионный антифрод 2.0» является надежной, полностью отечественной разработкой и как никогда актуален для российского бизнеса в условиях постоянно возрастающего объема киберугроз», — сказал первый вице-президент — финансовый директор «Ростелекома» Сергей Анохин.

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