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«Лаборатория Касперского»: половина родителей дает детям советы по кибербезопасности, которым сами не следуют

Большинство родителей в России (87%) предпринимает те или иные меры, чтобы оградить своего ребёнка от опасностей в интернете. Это следует из результатов исследования «Лаборатории Касперского».

В ходе опроса родители обозначили наиболее распространённые меры защиты в интернете. К ним 48% отнесли разговоры с детьми об онлайн-угрозах и советы по безопасности, 31% — установку ограничений по времени в интернете, 25% — использование антивирусных программ, 21% — решений родительского контроля. Однако 13% не предпринимают совсем никаких действий. Это вызывает обеспокоенность экспертов по кибербезопасности. Специалисты «Лаборатории Касперского» отмечают — как только ребёнок начинает осваивать цифровое пространство, особенно в раннем возрасте, крайне важно уделить внимание его безопасности, в том числе на техническом уровне.

Вместе с тем 40% родителей также отметили, что отслеживают геолокацию ребёнка (чаще школьников до 15 лет). Почти треть (30%) респондентов этого не делают, но хотели бы.

Абсолютное большинство (75%) родителей обсуждают с детьми вопросы безопасности в сети: не отвечать незнакомцам, не выкладывать много информации о себе онлайн. Ещё 43% разговаривают о цифровом этикете: не писать оскорбления, не выкладывать неприличные фото. Однако только 48% взрослых, по их словам, следуют всем тем правилам, которые устанавливают в семье. Это, по мнению специалистов в области кибербезопасности, снижает эффективность обучения, ведь в первую очередь дети копируют поведение родителей и перенимают их цифровые привычки.

«Как только ребёнок учится ходить, родители стремятся обезопасить для него квартиру: закрывают розетки, убирают бытовую химию на верхние полки, устанавливают специальные блокираторы на окна. По мере взросления детей подготавливают к жизни за пределами дома — учат, как правильно переходить дорогу, взаимодействовать с окружающими. Однако далеко не все понимают, что ровно тот же принцип действия важно применять и в цифровом мире. Сначала следует научить ребёнка передвигаться в онлайн-пространстве, используя решения родительского контроля и специальные семейные настройки во всех сервисах, к которым у него есть доступ. По мере взросления и погружения в виртуальную реальность технические меры будут постепенно отходить на второй план, а на первое место выйдет обучение и повышение цифровой грамотности юных пользователей», — сказал Андрей Сиденко, ведущий эксперт Kaspersky Safe Kids.

Эксперты «Лаборатории Касперского» также составили чек-лист с рекомендациями — на что обратить внимание при выборе подходящего решения родительского контроля: выбирайте кроссплатформенные решения, которые могут работать на разных операционных системах (Android или iOS, macOS или Windows): это позволит не привязываться к определённой платформе в том случае, если родители и ребёнок пользуются разными ОС; для смартфона или планшета, независимо от операционной системы, выбирайте приложения с максимально широким функционалом и гибкими настройками, так как по мере взросления ребёнка требования к таким решениям меняются; полезной может оказаться функция определения местонахождения ребёнка в режиме реального времени с помощью геолокации: такой функционал будет полезен, если ребёнок возвращается из школы или секций домой один; понять степень надёжности решения могут помочь обзоры и тесты, проведённые независимыми лабораториями.

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