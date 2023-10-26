Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

ГК «Солар»: более 50% российских компаний учитывают ИБ-риски при принятии решений

Более половины (52%) опрошенных российских компаний принимают ключевые решения с учетом ИБ-рисков. Особенно часто на риски обращают внимание крупный и средний бизнес, в то время как госсектор менее вовлечен в вопросы их анализа и оценки. Это следует из результатов исследования риск-менеджмента ИБ в организациях, проведенного группой компаний «Солар».

В исследовании приняли участие 157 представителей российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов России с населением более 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

47% опрошенных компаний представляют сегмент среднего бизнеса (с выручкой от 800 млн до 5 млрд руб. в год), 26% – крупного (с выручкой от 5 млрд до 60 млрд руб. в год), 15% – госсектор и 12% – Enterprise (с выручкой от 60 млрд руб. в год). Среднее количество сотрудников в компаниях-респондентах составило 2570 человек.

Согласно исследованию, 60% компаний сегмента среднего бизнеса большую часть ключевых решений принимают с учетом рисков. Среди крупных компаний эта доля составляет 46%, а в госсекторе и Enterprise – по 41%. При этом в госсегменте компаний, принимающих ключевые решения без учета рисков, больше, чем в других отраслях – их доля составляет 32% от опрошенных госкомпаний. Для сравнения, в сегментах Enterprise и в среднем бизнесе таких организаций почти в два раза меньше (18%), а в крупном бизнесе их доля не превышает 17%.

Лишь в 12% опрошенных компаний риск-менеджмент находится на стадии формирования, в других он реализован и работает в той или иной степени. По уровню зрелости в вопросах оценки и анализа рисков лидирует Enterprise: в 18% компаний этого сегмента наиболее развитые и продвинутые системы риск-менеджмента, а почти в половине случаев он существенно влияет на работу организации. На втором месте по уровню зрелости находится крупный бизнес (7% от общего числа компаний данного сегмента), на третьем – госсектор (5%), на последнем – средний бизнес (3%).

Примерно в половине организаций анализ рисков происходит не реже одного раза в год, и лишь в 17% он происходит ситуативно – в случае крупных изменений, после наступления инцидентов и т.д. Средний период пересмотра модели рисков и угроз составляет полтора года.

После внедрения анализа рисков большая часть компаний (40%) отмечают сокращение количества инцидентов в ИБ, 33% – сокращение потерь от инцидентов, и еще 28% – снижение расходов на ликвидацию последствий инцидентов.

«Стоит подчеркнуть, что практически все (95%) российские компании анализируют риски для значимых цифровых и бизнес-изменений. Анализ и оценка рисков ИБ являются важной и востребованной процедурой, обеспечивающей полноценное функционирование компании и ее эффективное развитие. Бизнес это понимает, однако ему еще предстоит проделать немалый путь, чтобы выйти на достаточный уровень зрелости», – сказала руководитель направления аналитики киберугроз ГК «Солар» Дарья Кошкина.

***

Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься

В «Яндексе» впервые пройдет массовая чистка. Пользовательские профили будут удалять без возможности восстановления

Россиянам максимально упростили самостоятельную сдачу биометрии властям. В стране никто не жаждет ею делиться

Samsung массово блокирует «серые» смартфоны, заставляя покупать их повторно и с большой переплатой

Суверенный Рунет слабоват. Изъяны в его инфраструктуре могут сломать Сеть в России

Россияне поголовно скрывают свои профили в соцсетях от коллег и руководителей. Виртуальный шпионаж работодателей принял гигантские масштабы

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

За какие функции умных швейных машинок стоит платить в 2023 году

5 причин, почему планшеты на Android бесполезны в 2023 году

Как озвучить сайт или книгу в 2023 году: лучшие синтезаторы речи

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще