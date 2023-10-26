ГК «Солар»: более 50% российских компаний учитывают ИБ-риски при принятии решений

Более половины (52%) опрошенных российских компаний принимают ключевые решения с учетом ИБ-рисков. Особенно часто на риски обращают внимание крупный и средний бизнес, в то время как госсектор менее вовлечен в вопросы их анализа и оценки. Это следует из результатов исследования риск-менеджмента ИБ в организациях, проведенного группой компаний «Солар».

В исследовании приняли участие 157 представителей российских компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов России с населением более 500 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

47% опрошенных компаний представляют сегмент среднего бизнеса (с выручкой от 800 млн до 5 млрд руб. в год), 26% – крупного (с выручкой от 5 млрд до 60 млрд руб. в год), 15% – госсектор и 12% – Enterprise (с выручкой от 60 млрд руб. в год). Среднее количество сотрудников в компаниях-респондентах составило 2570 человек.

Согласно исследованию, 60% компаний сегмента среднего бизнеса большую часть ключевых решений принимают с учетом рисков. Среди крупных компаний эта доля составляет 46%, а в госсекторе и Enterprise – по 41%. При этом в госсегменте компаний, принимающих ключевые решения без учета рисков, больше, чем в других отраслях – их доля составляет 32% от опрошенных госкомпаний. Для сравнения, в сегментах Enterprise и в среднем бизнесе таких организаций почти в два раза меньше (18%), а в крупном бизнесе их доля не превышает 17%.

Лишь в 12% опрошенных компаний риск-менеджмент находится на стадии формирования, в других он реализован и работает в той или иной степени. По уровню зрелости в вопросах оценки и анализа рисков лидирует Enterprise: в 18% компаний этого сегмента наиболее развитые и продвинутые системы риск-менеджмента, а почти в половине случаев он существенно влияет на работу организации. На втором месте по уровню зрелости находится крупный бизнес (7% от общего числа компаний данного сегмента), на третьем – госсектор (5%), на последнем – средний бизнес (3%).

Примерно в половине организаций анализ рисков происходит не реже одного раза в год, и лишь в 17% он происходит ситуативно – в случае крупных изменений, после наступления инцидентов и т.д. Средний период пересмотра модели рисков и угроз составляет полтора года.

После внедрения анализа рисков большая часть компаний (40%) отмечают сокращение количества инцидентов в ИБ, 33% – сокращение потерь от инцидентов, и еще 28% – снижение расходов на ликвидацию последствий инцидентов.

«Стоит подчеркнуть, что практически все (95%) российские компании анализируют риски для значимых цифровых и бизнес-изменений. Анализ и оценка рисков ИБ являются важной и востребованной процедурой, обеспечивающей полноценное функционирование компании и ее эффективное развитие. Бизнес это понимает, однако ему еще предстоит проделать немалый путь, чтобы выйти на достаточный уровень зрелости», – сказала руководитель направления аналитики киберугроз ГК «Солар» Дарья Кошкина.

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Группа компаний «Солар» — поставщик решений кибербезопасности, архитектор комплексной кибербезопасности. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, обучение ИБ-специалистов, аналитика и исследование киберинцидентов. С 2015 г. предоставляет ИБ-решения организациям от малого бизнеса до крупнейших предприятий ключевых отраслей. Продукты и сервисы «Солара» объединены в домены экспертизы: Безопасная разработка программного обеспечения, Управление доступом, Защита корпоративных данных, Детектирование угроз и хакерских атак. Домены экспертизы закрывают все потребности заказчиков и включают собственные разработки, решения партнеров, услуги по созданию стратегии и архитектуры ИБ, консалтинг, обучение персонала.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, межсетевой экран нового поколения Solar NGFW, IdM-систему Solar inRights, PAM-систему Solar SafeInspect, анализатор кода Solar appScreener и др.

ГК «Солар» развивает платформу для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Солар кибермир». Работа центра исследования киберугроз Solar 4RAYS нацелена на изучение тактик киберпреступников. Полученные аналитические данные обогащают разработки Центра технологий кибербезопасности.

Штат компании — более 1800 специалистов. Подразделения «Солара» расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Технологии компании и наличие распределенных по всей стране центров компетенций позволяют ей работать в режиме 24/7.