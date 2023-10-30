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ПАК Esmart Token получил сертификат ФСТЭК России

Программно-аппаратный комплекс Esmart Token получил сертификат соответствия ФСТЭК России. Он удостоверяет, что разработка Esmart полностью отвечает требованиям по безопасности информации, которые установлены в регламентирующем документе «Требования по безопасности информации, устанавливающие уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий» по шестому уровню доверия. Сертификат выдан 16 октября 2023 г/ и действует до 16 октября 2028 г. Об этом CNews сообщили представители Esmart.

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ПАК Esmart Token – программно-техническое средство аутентификации и идентификации пользователей при обработке информации, не содержащей государственную тайну. Продукт доступен в форм-факторах USB-носителей и смарт-карт. ПАК Esmart Token разработан и производится ООО «АТ бюро» (бренд Esmart) на собственном заводе в Зеленограде.

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