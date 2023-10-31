НПФ «Круг» и «АМТ-груп» создали совместное решение для защиты КИИ и АСУ ТП

Научно-производственная фирма «Круг» и компания «АМТ-груп» успешно провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и модульной интегрированной SCADA-системы «Круг-2000» – средства для построения автоматизированных систем управления, систем телемеханики, решения задач учёта энергоресурсов и диспетчеризации для различных отраслей, включая энергетику, газовую, нефтяную, химическую, пищевую промышленности, стройиндустрию, ЖКХ, теплосети, водоканалы и т.д.

Совместное применение InfoDiode и SCADA «Круг-2000» позволяет решить следующие задачи: защита и мониторинг критической информационной инфраструктуры (КИИ). Обеспечивается физическая изоляция объекта наблюдения от сети наблюдателя с одновременным сохранением возможности получать данные; высоконадёжный отказоустойчивый обмен данными между SCADA и контроллерами в сегменте АСУ ТП, а также однонаправленная передача данных за границы периметра для мониторинга, обработки и анализа; однонаправленная передача данных в централизованные диспетчерские и ситуационные центры. Центры обеспечиваются реальными онлайн-данными, в условиях гарантированной изоляции объектов наблюдения.

«Вопросы безопасности промышленных объектов и КИИ с каждым днём становятся всё более актуальными. Одним из ключевых аспектов безопасности является импортозамещение, – сказал технический директор «АМТ-груп» Борис Молчанов. – Совместное применение отечественных продуктов InfoDiode и SCADA-системы «Круг-2000» позволяют обеспечить безопасное функционирование сегмента АСУ ТП, а также решить задачу передачи технологических данных в менее доверенные сегменты информационной сети предприятия для мониторинга технологических процессов, состояния сети, предупреждения аварийных ситуаций, агрегации данных с распределённых объектов и интеграции систем промышленной автоматизации с внешними системами».

«Для обеспечения масштабируемости системы и агрегации данных с территориально распределённых АСУ ТП необходимо обеспечить надёжное и безопасное соединение с корпоративной сетью. Совместное применение SCADA «Круг-2000» и InfoDiode гарантирует безопасную передачу технологических протоколов за границу сегмента АСУ ТП, – сказал технический директор НПФ «Круг» Александр Угреватов. – Среди протоколов, которые могут быть переданы через InfoDiode посредством SCADA «Круг-2000»: OPC UA, Modbus TCP/RTU, МЭК-104 и другие».