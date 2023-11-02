Новая версия X-Config позволяет управлять уязвимостями конфигураций ПО в масштабных инфраструктурах

Компания Spacebit, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустила новую версию системы управления уязвимостями конфигураций программного обеспечения X-Config. Продукт теперь может обслуживать до 10 тыс. ресурсов организации в рамках одной инсталляции и поддерживает российские операционные системы «Ред ОС» и Astra Linux.

X-Config позволяет выстроить процесс управления безопасностью конфигураций системного и прикладного ПО: создавать внутренние политики, проверять ИТ-инфраструктуру по выбранному расписанию, приоритизировать несоответствия по степени критичности, контролировать фактическое закрытие выявленных уязвимостей и формировать отчеты в различных представлениях. Система отслеживает соответствие всей ИТ-инфраструктуры обязательным требованиям регуляторов, а также лучшим общепризнанным практикам безопасного конфигурирования.

Новая версия X-Config оптимизирована для применения в крупных разветвленных инфраструктурах. Теперь в рамках одной инсталляции продукт поддерживает до 10 тыс. ресурсов, а в рамках одной проверки на безопасность конфигураций ПО — до 2 тыс. ресурсов. При этом имеется возможность увеличения этих показателей.

В системе реализовано управление сетью коллекторов, предназначенных для сбора информации о текущих конфигурациях с обслуживаемых ресурсов. Новая функциональность позволяет разбивать коллекторы на группы для работы в определенной подсети или в нескольких подсетях, а иерархия коллекторов и их актуальный статус отображаются в веб-консоли X-Config. Безопасная маршрутизация данных между обслуживаемыми ресурсами и коллекторами исключает передачу критичной информации о конфигурациях ПО между подсетями.

В новой версии X-Config появился механизм импорта ресурсов из CSV-файлов, позволяющий добавлять ресурсы целыми списками. Теперь есть возможность выгрузить данные о ресурсах из другой инфраструктурной системы и загрузить этот перечень в реестр управляемых ресурсов X-Config.

Заключенное технологическое сотрудничество с производителями российских сертифицированных операционных систем позволило реализовать совместимость X-Config с «Ред ОС» и Astra Linux. Компоненты X-Config теперь могут запускаться под управлением этих операционных систем, а в самом решении настроена поддержка стандартов безопасного конфигурирования программных продуктов. В планах разработчика значительное расширение списка поддерживаемого российского ПО.