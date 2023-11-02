Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

Новая версия X-Config позволяет управлять уязвимостями конфигураций ПО в масштабных инфраструктурах

Компания Spacebit, российский разработчик решений в области информационной безопасности, выпустила новую версию системы управления уязвимостями конфигураций программного обеспечения X-Config. Продукт теперь может обслуживать до 10 тыс. ресурсов организации в рамках одной инсталляции и поддерживает российские операционные системы «Ред ОС» и Astra Linux.

X-Config позволяет выстроить процесс управления безопасностью конфигураций системного и прикладного ПО: создавать внутренние политики, проверять ИТ-инфраструктуру по выбранному расписанию, приоритизировать несоответствия по степени критичности, контролировать фактическое закрытие выявленных уязвимостей и формировать отчеты в различных представлениях. Система отслеживает соответствие всей ИТ-инфраструктуры обязательным требованиям регуляторов, а также лучшим общепризнанным практикам безопасного конфигурирования.

Новая версия X-Config оптимизирована для применения в крупных разветвленных инфраструктурах. Теперь в рамках одной инсталляции продукт поддерживает до 10 тыс. ресурсов, а в рамках одной проверки на безопасность конфигураций ПО — до 2 тыс. ресурсов. При этом имеется возможность увеличения этих показателей.

В системе реализовано управление сетью коллекторов, предназначенных для сбора информации о текущих конфигурациях с обслуживаемых ресурсов. Новая функциональность позволяет разбивать коллекторы на группы для работы в определенной подсети или в нескольких подсетях, а иерархия коллекторов и их актуальный статус отображаются в веб-консоли X-Config. Безопасная маршрутизация данных между обслуживаемыми ресурсами и коллекторами исключает передачу критичной информации о конфигурациях ПО между подсетями.

В новой версии X-Config появился механизм импорта ресурсов из CSV-файлов, позволяющий добавлять ресурсы целыми списками. Теперь есть возможность выгрузить данные о ресурсах из другой инфраструктурной системы и загрузить этот перечень в реестр управляемых ресурсов X-Config.

Заключенное технологическое сотрудничество с производителями российских сертифицированных операционных систем позволило реализовать совместимость X-Config с «Ред ОС» и Astra Linux. Компоненты X-Config теперь могут запускаться под управлением этих операционных систем, а в самом решении настроена поддержка стандартов безопасного конфигурирования программных продуктов. В планах разработчика значительное расширение списка поддерживаемого российского ПО.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти заберут биометрию россиян прямо у сервисов каршеринга и сайтов объявлений. Бизнес и население против

Глава Минцифры выступил за службу в кибервойсках по контракту

«Касперского» запрещают в Канаде. Пока только в госсекторе

UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC

Российский «тамагочи для хакеров» научился выводить из строя смартфоны и ПК в радиусе действия. Как от этого защититься

В «Яндексе» впервые пройдет массовая чистка. Пользовательские профили будут удалять без возможности восстановления

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

Лучшие портативные игровые консоли в 2023 году: выбор ZOOM

Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов

Показать еще

Наука

Прорыв в нейробиологии: запечатлены невидимые ранее детали синапса головного мозга

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
Показать еще