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«Росэлектроника» поставила оборудование для защиты информационных ресурсов МВД России

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил МВД России оборудование для обеспечения защиты от несанкционированного доступа к информации ведомства и предотвращения случайных утечек данных. Программно-аппаратные комплексы будут использоваться для построения VPN поверх каналов связи сетей передачи данных, использующих протоколы семейства TCP/IP.

Компания «Национальные технологии» (входит в «Росэлектронику») поставила 715 программно-аппаратных комплексов криптографической защиты информации МВД России. Оборудование будет использовано для построения виртуальной защищенной сети и обеспечения безопасной передачи данных между ее сегментами по открытым каналам связи. В программно-аппаратных комплексах реализованы функции криптографической защиты данных и межсетевого экранирования, также аппаратура обеспечивает статическую маршрутизацию, балансировку нагрузки на вычислительную сеть и фильтрацию IP-трафика.

«Задача по обеспечению защиты информации и информационных ресурсов МВД России стала особенно актуальной в текущих геополитических обстоятельствах. Поставленные программно-аппаратные комплексы уже зарекомендовали себя с наилучшей стороны как с точки зрения функционала, так и с точки зрения надежности. Оборудование включено в реестр Минпромторга России, его выпуск ведется на территории Российской Федерации, что обеспечивает полный контроль производственного процесса на всех этапах и гарантирует отсутствие у оборудования недокументированных возможностей», – сказал генеральный директор компании «Национальные технологии» Константин Юнов.

В рамках контракта компания «Национальные технологии» будет осуществлять гарантийное обслуживание оборудования и оказывать техническую поддержку в течение всего срока гарантии.

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