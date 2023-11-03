ИТ-решения Fplus совместимы со средствами аутентификации JaCarta

Fplus, российский производитель инфраструктурного оборудования, и компания «Аладдин», разработчик ключевых компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости средств строгой аутентификации и электронной подписи линейки JaCarta и устройств корпоративного класса Fplus.

Сертификат, полученный в результате проведённых испытаний, подтверждает, что корпоративные устройства Fplus полностью поддерживают работу электронных ключей семейства JaCarta.

Корпоративные решения Fplus сразу двух категорий – мобильные устройства и персональные компьютеры – получили совместимость с полной линейкой электронных ключей JaCarta. ПО для обеспечения работы ключей «Единый клиент JaCarta» версии 3.0 был успешно протестирован на персональных компьютерах, а дополнительные драйверы и программные пакеты на мобильных устройства Fplus.

Электронные ключи JaCarta совместимы со всеми актуальными моделями отечественных ПК для бизнеса, которые представлены Fplus: моноблоки с различными диагоналями экрана от 21,5 до 27 дюймов, поддерживающие отечественные операционные системы и офисные пакеты; ноутбуки с диагоналями экрана 14 и 15,6 дюйма, оснащённые процессорами Intel Core i5 и i3 12 поколения и поддерживающие отечественные и зарубежные ОС.

Использовать средства аутентификации и электронной подписи теперь могут разработчики приложений и пользователи мобильных устройств Fplus на базе ОС «Аврора». В частности, электронные ключи (USB-C токены и смарт-карт) поддерживаются защищённым смартфоном R570E со степенью защиты IP68, который устойчив к различным воздействиям внешней среды, и планшетом Life Tab Plus – это универсальный корпоративный инструмент для автоматизации работы сотрудников в любой отрасли. Каждое из устройств работает на базе российской ОС «Аврора».

«Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Аладдин» по использованию их продуктов в наших мобильных решениях. В ближайших планах – развитие отдельного направления мобильных устройств в исполнении security edition, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы средства криптографической защиты информации «Аладдин» интегрировались и с другими устройствами Fplus», – сказал Александр Шкыльников, директор департамента программно-аппаратных разработок и исследований компании Fplus.

«ИТ-холдинг Fplus является ведущим разработчиком и производителем решений Enterprise уровня и прекрасно осознаёт, что одним из главных требований корпоративных заказчиков, в том числе из числа объектов КИИ, является безопасность. Программно-аппаратные решения семейства JaCarta могут использоваться как средства для двухфакторной аутентификации пользователей и электронной подписи, так и для безопасного хранения пользовательских данных, что особенно актуально для компаний, работающих с данными разной степени секретности и государственными сервисами. Потому тестирование и организация совместимости продуктов семейства JaCarta было только делом времени», – сказал Сергей Челышев, продакт-менеджер по интеграциям компании «Аладдин».