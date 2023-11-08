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На Ямале мосты впервые оснастят комплексами систем обеспечения транспортной безопасности

Монтаж комплексов начат «Ростелекомом» на мостах через реки Иту-Яха и Нехтынпырын-Яха на подъезде к Ноябрьску. Комплекс транспортной безопасности состоит из систем видеонаблюдения, контроля удаленного доступа, сигнализации и оповещения. Его задача - защитить мосты от умышленных разрушений. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Например, если человек зайдет в зону транспортной безопасности, то ему сообщат о нарушении через громкоговорители и попросят покинуть охраняемую территорию. В противном случае на место прибудет группа быстрого реагирования.

«Все данные с объектов будут поступать на единый пункт управления по оптическим линиям связи. Его расположат в здании стационарного пункта весогабаритного контроля на посту ''Карамовский'' рядом с Ноябрьском. Вся поступившая на Единый пункт управления информация будет автоматически анализироваться подразделением транспортной безопасности, при выявлении нарушений оператор сможет оперативно передать информацию в экстренные службы округа»,- сказал Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком».

Работы выполняются без перекрытия движения на дороге. Закончить монтаж систем планируется до конца 2023 г. В 2024 г. аналогичными комплексами планируют оснастить еще четыре моста.

«Внедряя эту систему, мы получаем повышенный уровень защиты, исключающий любые противозаконные действия и гарантированный безопасный путь. В планах на следующий год оснастить еще четыре моста аналогичными системами»,- сказал Иван Климов, специалист технического надзора за искусственными сооружениями ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО».

Безопасность - один из приоритетов работы губернатора округа Дмитрия Артюхова. Глава региона дал поручение усилить контроль за транспортными узлами с помощью видеонаблюдения.

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV.

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