Представлена платформа цифрового доверия для подтверждения персональных данных

Российские компании «Криптонит» и IDX по заказу Национального технологического центра цифровой криптографии (АНО «НТЦ ЦК») разработали макет платформы цифрового доверия (ПЦД) для подтверждения персональных данных (ПД). Внедрение этой платформы впервые даст российским гражданам реальный механизм управления своей личной информацией, позволит предотвратить утечки ПД и их нелегальный оборот в России.

Главные принципы ПЦД ПД заключаются в том, что персональные данные не передаются в интернет-сервисы, которые их запрашивают, и не собираются в централизованном хранилище. Это особенно важно на фоне участившихся случаев массовых «сливов» баз данных с ПД сотен миллионов пользователей.

ПЦД ПД – это ориентированная на пользователя система обработки персональных данных, которая обеспечивает их защиту на всех этапах обработки. ПД создаются официальными источниками, такими как МФД РФ, ФНС РФ, ПФР и крупными коммерческими организациями, в частности — банками и сотовыми операторами, («инспекторами» в терминах ПЦД ПД). Инспектор может удостоверить данные, созданные им, по запросу интернет-сервиса, но не раскрывает их. ПЦД ПД предусматривает такой оборот данных, при котором данные хранятся только у инспекторов и самих субъектов ПД. Таким образом платформа позволяет узаконить оборот ПД и снизить риск их утечек, число которых растет угрожающими темпами. Так, согласно отчёту InfoWatch, только за первые два квартала 2023 г. объём утёкших данных вырос более чем на 72% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г. Общее число скомпрометированных записей, содержащих ПД, превысило 705 млн.

Концепция ПЦД ПД была разработана в отделе перспективных исследований компании «Криптонит» и впервые представлена осенью 2021 г. Платформа цифрового доверия использует разработанный в компании «Криптонит» X-протокол.

«За два года мы прошли сложный путь от формулировки концепции к началу апробации X-протокола. На текущий момент разработаны функционально-технические требования к элементам ПЦД ПД. Определены конкретные сервисы, заинтересованные в использовании ПЦД ПД и готовые принять участие в эксперименте. Совместно с IDX мы разработали технические спецификации протоколов взаимодействия элементов ПЦД ПД, обосновали их функциональные и эксплуатационные характеристики, соответствие требованиям по безопасности. Сейчас ведутся переговоры с федеральными органами власти, которые могут принять участие в эксперименте в качестве инспекторов персональных данных», — сказал генеральный директор НПК «Криптонит» Вартан Хачатуров.

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«Криптонит» — российская технологическая и научно-исследовательская группа компаний в составе холдинга «ИКС». Она разрабатывает ПО и ПАК для хранения и анализа больших данных с помощью ML-моделей. «Криптонит» также проводит научные исследования в области ИИ, криптографии, информационной безопасности.