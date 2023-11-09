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Sitronics Group и Secret Technologies подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса Sitronics Group и Secret Technologies, специализирующаяся на безопасных системах обмена и хранения информации, подписали соглашение о сотрудничестве. Целью партнерства является расширение потенциала в области кибербезопасности и защиты конфиденциальности данных. Заказчикам Sitronics Group теперь доступны решения Secret Technologies, в числе которых система защищенного обмена и совместной работы с файлами Secret Cloud Enterprise.

«Сотрудничество c Secret Technologies усиливает нашу партнерскую экосистему, объединяя опыт и экспертизу для создания инновационных решений и оказания комплексных сервисов. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет еще больше пользы нашим клиентам и поможет выстроить комплексную, эшелонированную систему защиты инфраструктуры», - сказал директор департамента информационной безопасности и специальных решений Sitronics Group Александр Дворянский.

«Мы рады видеть в числе наших партнеров компанию Sitronics Group. Мы уверены, что огромный опыт и экспертиза компании Sitronics помогут нам занять лидирующие позиции среди решений класса VDR и DRM», - сказал генеральный директор Secret Technologies Леонид Бондаренко.

Secret Technologies — российская компания, предоставляющая услуги и решения по ИТ и информационной безопасности, включая решения собственной разработки. Специалисты компании обладают опытом и квалификацией, подтвержденной сертификатами международных организаций.

Sitronics Group имеет опыт работы в области разработки цифровых решений, предоставляет ИТ-услуги для различных отраслей экономики, промышленности и организаций. Компания специализируется на создании крупномасштабных проектов и имеет опыт в области кибербезопасности.

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